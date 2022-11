El president de l’Associació de Càmpings de Girona, l’empresari rosinc Miquel Gotanegra, ha estat reelegit per tercera vegada consecutiva com a president de la Federació Catalana de Càmpings (FCC) en les eleccions celebrades en el decurs de l’assemblea General de l’entitat, que s’ha dut a terme al càmping tarragoní Prades Park, de Prades. L’acte ha comptat amb l’assistència de la directora general de Turisme, Marta Domènech; i de l’alcaldessa de Prades, Lidia Bargas. La candidatura de Gotanegra era l’única que s’havia presentat i ha obtingut suport unànime de tots els associats presents.

Miquel Gotanegra és al capdavant de l’entitat que representa més de 300 establiments des de l’octubre del 2014. La nova junta directiva està integrada per: la presidenta de l’Associació de Càmpings de Tarragona Mireia Sans, en el càrrec de vicepresidenta primera; el president de l’Associació de Càmpings de Barcelona Albert Casas, com a vicepresident segon i tresorer; la presidenta de l’Associació de Càmpings de Lleida Cel Feliu, com a vicepresidenta tercera i secretària; i el president de l’Associació de Càmpings de Muntanya i del Pirineu Català Josep Sans, com a vicepresident quart.

El president de la Federació aposta per continuar la tasca iniciada el 2014, conjuntament els membres de la junta directiva, en defensa del sector i del turisme, que és el gran motor econòmic de Catalunya. Els càmpings catalans han enfortit aquest any la seva unitat amb la integració dels càmpings de Barcelona i la Federació ja és la portaveu de tot el territori. La FCC està constituïda ara per les associacions de càmpings de Girona, Costa Daurada i Terres de l’Ebre, Lleida i Muntanya i del Pirineu Català i per l’Associació de Càmpings de Barcelona. “Ara ja som el gran altaveu de tot el territori i un sector amb una sola veu a Catalunya”, ha destacat Gotanegra.

Un altre dels objectius que es va marcar el president reelegit, el d’aconseguir que l’estil de fer vacances i de vida del càmping en contacte amb la natura es faci més popular a Catalunya, s’ha complert. Amb la pandèmia hi ha hagut un increment de catalans que han descobert el càmping i un cop han traspassat les portes dels establiments han fidelitzat la seva estada.

Un altre gran objectiu era el nou pla director de càmpings de Catalunya, que es va aprovar l’estiu de l’any passat. El sector va fer més de cent reunions amb la conselleria de Territori i es va treballar colze a colze per aquesta ordenació.

La Federació afronta aquests propers 4 anys amb nous reptes sobre la taula. “Tenim un context econòmic marcat per la crisi energètica i per una desbocada inflació. Aquest estiu hem tingut una bona temporada turística pel que fa a l’ocupació, però ja fa dies que anem alertant que cal esperar a fer els comptes finals quan acabi l’any per saber si aquesta gran temporada es reflecteix o no en els resultats econòmics de les empreses. I estem convençuts que no serà així. Aquest any i gràcies a la bona climatologia la temporada s’ha allargat i la desestacionalització comença a ser una realitat. Però ens cal seguir treballant per tenir més demanda fora de l’època d’estiu”, destaca Gotanegra.

“Per fer front a la crisi energètica, que ha vingut per quedar-se, l’única fórmula és la sostenibilitat. Els càmpings portem molts anys invertim per ser cada vegada més sostenibles, perquè hi creiem, tenim molts distintius ecològics, i aquesta és la via que cal potenciar encara més en el context econòmic actual. Per intentar reduir costos cal adoptar mesures, com són abaixar consums energètics i consum d’aigua, tenir cada cop més plaques solars i tèrmiques i potenciar l’estratègia digital. Es tracta d’una transformació molt important”, afegeix el president de la Federació.

La formació en aquest àmbit, com en altres, és considera bàsica. “Cal que siguem cada dia més eficients i continuar sent la tipologia de turisme més sostenible del país”, remarca Gotanegra.

“També cal enfortir el nostre teixit empresarial, format majoritàriament per empreses familiars, i motivar la gent jove perquè vulgui continuar treballant als establiments catalans. Per això hem començat a treballar en un ambiciós pla de formació per al sector amb la complicitat de la Generalitat i en col·laboració amb el CETT, el centre universitari de referència de turisme, hostaleria i gastronomia adscrit a la Universitat de Barcelona. Tenim un repte molt important damunt la taula: el càmping és un sector en constant creixement i els seus professionals han d’estar preparats”, indica.

El sector ha dut a terme en els darrers anys grans inversions per mantenir al dia les instal·lacions i innovar constantment, un fet que li ha comportat nombrosos premis i reconeixements a nivell europeu. Les inversions han continuat durant la pandèmia i el sector disposa d’una oferta capdavantera i de referència arreu d’Europa.