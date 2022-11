L’Auditori dels Caputxins és l’escenari aquest dimarts de l’eWoman Figueres a partir de dos quarts d’11 del matí. La capital altempordanesa acull aquesta activitat inspirada en dones d’èxit del nostre entorn l’objectiu del qual és servir d’altaveu i premiar l’esforç i el talent d’aquelles dones que hagin destacat per la trajectòria professional i la lluita en diferents entorns de l’actualitat. Un circuit impulsat des de fa set anys per Prensa Ibérica, grup editor del Setmanari de l’Alt Empordà, i que arriba per segona vegada a la comarca gràcies a l’impuls de l’Ajuntament de Figueres.

Les es protagonistes de les tres ponències d’aquest eWoman Figueres són tres referents en el sector de la moda, de la recerca científica i del món empresarial. La primera anirà a càrrec d’Imma Serra i Xènia Semis, creadores de la marca de moda Rita Row que, actualment, compta amb més de dos-cents punts de venda al món. En segon lloc, intervindrà Maria Rosa Agustí, presidenta de l’Associació Gironina d’Empresàries, que destaca per la seva tasca i lluita en clau de gènere. I, finalment, serà el torn de la investigadora de la Universitat de Girona, Sílvia Osuna Oliveras, nascuda a Castelló d’Empúries, distingida en diverses ocasions per la seva trajectòria professional. L’Auditori de Caputxins acollirà eWoman Figueres el 22 de novembre Després de les tres ponències, l’eWoman Figueres reconeixerà la trajectòria de tres dones empordaneses que hagin destacat per la trajectòria professional i la lluita en diferents entorns de l’actualitat.