El dimarts 22 de novembre, l’Auditori de Caputxins de Figueres acollirà la segona edició d’eWoman a l’Alt Empordà. Aquest esdeveniment està inspirat en dones d’èxit del nostre entorn i té per objectiu servir d’altaveu i premiar l’esforç i el talent d’aquelles dones que hagin destacat per la seva trajectòria professional i la lluita en diferents entorns de l’actualitat.

Les inscripcions ja són obertes. Per registrar-se, cal entrar al web d’eWoman (www.ewoman.es/figueres) i reservar la plaça, gratuïtament. L’acte, que començarà a dos quarts d’11 del matí, està organitzat per Prensa Ibérica i el Setmanari de l’Alt Empordà i impulsat per l’Ajuntament de Figueres.

Aquesta segona edició, la primera que se celebra a Figueres, compta amb tres ponències. La primera anirà a càrrec d’Imma Serra i Xènia Semis, impulsores de la marca de moda Rita Row, nascuda a Figueres l’any 2013. Des de llavors, no ha deixat d’expandir-se pel món amb el disseny d’una roba distintiva i una clara aposta per la producció local. En segon lloc, intervindrà la investigadora de la Universitat de Girona, Sílvia Osuna Oliveras nascuda a Castelló d’Empúries, que està adscrita a l’Institut de Química Computacional i Catàlisi. Ha obtingut el Premi 2016 a Joves Investigadors per part de la Real Sociedad Española de Química i també el Premi Princesa de Girona d’Investigació 2016 i el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2019. Finalment, intervindrà, Maria Rosa Agustí, figuerenca i presidenta de l’Associació Gironina d’Empresàries, també és membre del Comitè Executiu de Pimec i, en la seva tasca i lluita en clau de gènere, és membre de l’Associació Valentes i Acompanyades.

Durant la jornada, presentada per la periodista de l’Empordà Gemma Alegrí, es lliuraran els següents guardons eWoman Figueres: Premi Trajectòria Professional by Ajuntament de Figueres, Premi Emprenedoria i Premi Mèrit Esportiu. Les candidates de cada premi seran persones, projectes, entitats o empreses que pel seu impuls, innovació o lideratge hagin contribuït a la igualtat, la inclusió o l’empoderament de la dona i tinguin seu o representació a l’Alt Empordà.