Unes 300.000 persones que actualment estan a l’atur passaran a cobrar 100 euros més cada mes en la seva prestació de desocupació. Aquest és un dels acords previstos en l’avantprojecte dels Pressupostos Generals de l’Estat pactat entre el PSOE i Unides Podem. El canvi impulsat des del Ministeri de Treball recupera una de les retallades introduïdes pel Govern del PP i millora les condicions de vida per als aturats, especialment els que tenen salaris més baixos.

L’altre gran canvi que van introduir els populars en el sistema de prestacions i subsidis per desocupació va ser l’enduriment de les condicions d’accés al subsidi per a aturats grans que haguessin esgotat la prestació. Aquesta retallada ja va ser revertida per Pedro Sánchez durant el seu primer mandat.

¿Com millora la prestació?

Actualment, una persona quan perd la feina, tant si és acomiadat com si el seu contracte temporal expira, s’ha de dirigir a les oficines del SEPE i inscriure’s allà com a aturat registrat. Una vegada els tècnics li reconeixen la prestació, el beneficiari passa a cobrar un import equivalent al 70% de la seva base reguladora.

La base reguladora es calcula en funció del que cotitza el treballador durant la seva vida professional. Concretament, per calcular l’atur, el SEPE té en compte els últims 180 dies treballats. La base de cotització és una cosa que tot treballador pot consultar en la seva nòmina.

Tornant a la persona que està a l’atur, durant sis mesos cobra l’equivalent al 70% de la base reguladora. ¿Què passa després del sisè mes d’atur? Que la prestació d’atur disminueix. Fins al Govern de Mariano Rajoy, als sis mesos l’aturat passava de cobrar el 70% de la base a percebre el 60% i el president conservador va retallar la prestació fins al 50%. Ara el Govern de coalició ha pactat tornar a les condicions prèvies i que als sis mesos la prestació d’atur sigui del 60% de la base.

Seguint un exemple pràctic, un treballador amb una base reguladora de 1.000 euros cobra durant el primer mig any 700 euros de prestació. Després, als sis mesos, amb la reforma de Rajoy passaria a cobrar 500 euros al mes i amb l’actual passarà a cobrar-ne 600.

¿Qui es veurà més beneficiat?

Els treballadors amb pitjors salaris i que durant la seva vida laboral hagin acumulat cotitzacions més baixes seran els més beneficiats. Cal recordar que les prestacions d’atur estan limitades i hi ha quanties màximes, depenent del nombre de fills que es tenen al càrrec. Aquest 2022 les quanties màximes estan fixades entre els 1.182,16 euros (sense fills) i els 1.519,92 euros (amb dos fills o més). ¿Què passa si el 70% de la base reguladora supera aquestes quanties? Que el treballador no cobra més, sinó que es queda en aquestes xifres (que el Govern actualitza anualment).

Per exemple, si un treballador té una base de cotització de 2.500 euros al mes, el 70% serien 1.750 euros. Sense fills a càrrec seu, passaria a cobrar una prestació de 1.182,16 euros, independentment que cotitzi per més. I als sis mesos, el 50% passaria a ser 1.250 euros, és a dir, continuaria cobrant la mateixa quantia i no notaria el descens de la base reguladora. Per tant, la reforma del Govern beneficia els treballadors amb bases de cotització més ajustades, que sí que noten una diferència quan superen els 180 dies consecutius a l’atur.