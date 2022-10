L'Ajuntament de Figueres congela els impostos i les taxes municipals de les ordenances fiscals 2023. Això suposa un esforç de l'Ajuntament per ajudar a les famílies davant la situació d'augment de la inflació amb l’objectiu de no incrementar la càrrega fiscal que assumeixen les famílies.

D’aquesta manera els ciutadans no hauran d’afrontar una despesa major a la que ja assumien l’any passat per fer front a l’Impost de Béns Immobles (IBI) o a la taxa d’escombraries, entre d’altres.

Les ordenances municipals s'han d'aprovar provisionalment en el ple d'aquesta tarda.

S'inclouen també noves bonificacions com les que suposen les obres per a primera construcció d'habitatges de protecció oficial destinats a lloguer realitzades per entitats de dret públic (95%) i les obres per rehabilitar habitatges amb criteris d'eficiència energètica que hagin obtingut subvencions derivades de la convocatòria dels fons Next Generation. Així mateix, continuen les bonificacions que hi ha fins ara.

Es mantindrà la bonificació del 50% en l'IBI dels pisos de protecció oficial i en famílies nombroses (entre el 45% i el 90%); els habitatges amb certificat energètic (50%); aquells que hagin instal·lat sistemes d'aprofitament elèctric (50%) o els béns de naturalesa rústica de les cooperatives agràries (50%). Pel que fa a l'impost de vehicles, es bonificarà el 75% en el cas de vehicles elèctrics i un 95% en els vehicles històrics.

També es bonificarà el 90% de l'ICIO per a obres de millora de locals comercials de fins a 150 metres quadrats i un 50% en casos de nova obertura. Les actuacions de restauració de façanes d'habitatges protegits pels plans especials de Protecció del Centre Històric tindran una rebaixa del 50% en l'impost. Els edificis de més de 35% tindran la mateixa bonificació.

D'altra banda, l'ajuntament mantindrà la reducció de la taxa de servei de recollida de residus per als veïns que utilitzin la deixalleria municipal. En concret, els que hi facin fins a cinc aportacions anuals tindran una bonificació del 15% i els que ho facin més de deu vegades, d'un 50%.

En aquest sentit, Lladó ha insistit que l'actual taxa que es cobra al ciutadà no cobreix ni de lluny el cost real de la gestió de les escombraries a la ciutat i que per fer-ho caldria augmentar-la en "mínim un 40%". "Però som conscient que el servei no és el que tocaria per un servei que està prorrogat i assumim la seva congelació", ha dit Lladó.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "aquest és un esforç molt important per a l'Ajuntament, conscients que ara que la inflació està tan alta, no podem carregar més als ciutadans. Cal recordar que les ordenances fiscals son la principal font d'ingressos municipals per poder desenvolupar les polítiques per als figuerencs i figuerenques".