L'empresa d'autocars Teisa de Girona ha invertit 2,2 milions d'euros en set autocars interurbans híbrids, amb la qual cosa ja en disposa de nou, i sis autobusos urbans híbrids endollables.

Amb aquestes noves incorporacions, actualment disposa de nou autocars interurbans híbrids i sis autobusos urbans híbrids endollables. La companyia també està electrificant dues de les seves cotxeres i de cara al 2023 incorporarà cinc vehicles 100% elèctrics més per als serveis urbans i de transport a demanda. Segons informen en un comunicat, amb aquesta aposta la companyia banyolina es manté capdavantera a Catalunya en l'electrificació de flota interurbana de transport públic i discrecional.

El director-gerent de Teisa, Àlex Gilabert, ha remarcat que han decidit fer una aposta "valenta" per l'electrificació i la descarbonització de la flota. Aquesta darrera adquisició s'emmarca dins de les ajudes dels fons Next Generation de la Unió Europea: "Les ajudes europees són un suport per a la inversió en noves tecnologies pel transport col·lectiu en autocar, però encara són molt escasses. Per aquests set vehicles el sobrecost d'inversió és d'un 40% més respecte un autocar interurbà dièsel i les ajudes suposen només un 18% de la inversió feta".

Davant la situació actual de crisi energètica i de l'augment de costos de les matèries primeres i del carburant, Gilabert subratlla que Teisa va decisió incorporar aquests autocars el novembre de 2021, quan encara el gasoil no havia doblat el seu preu. "Creiem que la recuperació de la inversió serà més ràpida per l'estalvi de carburant. Ara bé, encara no hi ha dades que permetin valorar si l'estalvi en combustible compensa el sobrecost en inversió i en el manteniment, més car, de tenir dos sistemes de propulsió en un mateix vehicle (elèctric i dièsel). Fins d'aquí 10 o 12 anys no sabrem els costos reals d'operació", exposa el director-gerent.

El Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territoris va adjudicar el passat agost ajudes dels fons europeus Next Generation a 20 sol·licituds per l'adquisició de vehicles d'energies alternatives baixes en carboni, dotze dels quals a Teisa. Als set que ha incorporat ara, cal afegir-hi els cinc vehicles 100% elèctrics per a serveis de tipus urbà i de transport a la demanda que la companyia inclourà el 2023.

Els nous vehicles híbrids són fabricats per Irizar i Scania i tenen un motor de 360CV dièsel Euro VI-e (el menys contaminant dins la tecnologia dièsel) combinat amb un motor elèctric de 141kW. Aquesta combinació híbrida ha de permetre poder realitzar serveis tant a terrenys planers com en pendents del Prepirineu gironí. Els nous vehicles realitzaran serveis a totes les comarques on Teisa presta serveis de transport (Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Selva, Osona, Pla de l'Estany i Ripollès), tant de transport regular com discrecional. Puntualment, preveuen fer algun servei fins a Barcelona.

Teisa disposa d'una flota de 250 vehicles. Gilabert admet que la descarbonització que suposen aquests vehicles híbrids "encara és poc significativa" però sosté que és "fonamental" guanyar experiència en aquest àmbit per poder plantejar plans de renovació "ambiciosos" que puguin contribuir a l'ambientalització de les flotes de transport públic.

L'empresa de transport està electrificant també dues de les seves cotxeres: amb una electrolinera (estació de càrrega per a vehicles elèctrics) per autobusos i cotxes a la de Montfullà, i amb dos carregadors elèctrics a la de Mates d'Olot.

La companyia és una empresa familiar que es va fundar el 13 de març del 1920 a Banyoles a partir d'una iniciativa empresarial singular fa més de 100 anys. Quan es va fundar, va posar en funcionament dos òmnibus elèctrics impulsats per bateries que es recarregaven mitjançant l'energia nocturna sobrera de centrals hidroelèctriques del Pla de l'Estany.

Compta amb 65 línies de transport regular i a demanda i amb un centenar de rutes escolars i de transport adaptat, a més d'oferir serveis turístics i d'excursions d'àmbit nacional i circuits internacionals en autocar. La companyia compta amb 400 treballadors.