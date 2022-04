L’Associació de Càmpings de Girona s’ha reunit a la seu de la Generalitat de Girona amb la Secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, per traslladar-li la gran preocupació del sector pels impactes del parc eòlic marí que es planteja en l’àmbit del Golf de Roses i la badia de Pals, i li ha demanat que intercedeixi amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per poder fer-li arribar el seu neguit en relació al projecte. A la trobada també hi ha assistit la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, el director dels serveis territorials d’Empresa i Treball, Joan Martí, i la directora dels serveis territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Elisabet Sánchez.

Durant la reunió s’ha acordat establir una coordinació sector turístic-Generalitat i fer un seguiment per tal d’analitzar estudis i informes que vagin sorgint al voltant del projecte i de la transició energètica. L’Associació de Càmpings celebra l’inici del diàleg amb la Generalitat, l’objectiu compartit de defensa del territori i agraeix a la Secretària d’Acció Climàtica i a la delegada del Govern a Girona la seva voluntat de sumar esforços. Durant la reunió l’Associació de Càmpings ha expressat la gran preocupació del sector pels impactes del projecte no només en els ecosistemes sinó en el món econòmic i social en unes comarques, l’Alt i el Baix Empordà, on el turisme representa el 50% de l’ocupació i un PIB del 35% . La Generalitat ha manifestat que entén la preocupació del sector i ha refermat el seu oferiment a canalitzar els plantejaments de consens del territori. També s’ha posat de relleu que el càmping és un sector consolidat i arrelat al territori que compta amb establiments líders a Europa i que aposta de forma decidida, amb importants inversions cada any, per la qualitat, la sostenibilitat i per mantenir els valors naturals, d’identitat i culturals de l’entorn. S’ha destacat que hi ha establiments que tenen el 50% de la seva potència energètica amb energia fotovoltaica i també s’ha recordat que els càmpings són pioners en disposar de distintius de qualitat. És per això que durant la reunió s’ha insistit en que cal buscar alternatives de producció energètica més sostenibles i justes i, sobretot, buscar un equilibri entre el model desenvolupament turístic i econòmic i la implantació de renovables.