Josep Lluís Sureda ha pres el relleu a Roser Güell i és el nou patró major de la Confraria de Pescadors de l’Escala, després de sortir escollit en el procés electoral celebrat a finals de març. Josep Lluís Sureda ja havia estat Patró Major durant dos mandats, del 1996 al 2003,

La pesca a l’Escala s’ha anat reduint al llarg dels últims anys i les previsions són incertes perquè no hi ha jovent que vulgui dedicar-s’hi. Tot i això, com explica el nou patró, Josep Lluís Sureda, «a diferència d’altres ports, al de l’Escala encara mantenim la subhasta de peix blau i som el port de referència en descàrregues de peix blau de la Costa Brava nord». Gràcies a això tenen una activitat diària de peix, principalment al matí, quan fan la subhasta.

Un dels objectius de Josep Lluís Sureda en aquest mandat és continuar donant servei logístic i administratiu als pescadors de l’Escala, fet que considera importantíssim.

Ara mateix també tenen sobre la taula la redacció d’un Pla de Gestió de la pesca d’encerclament pel Mar Mediterrani per consensuar aspectes com el límit de captures que es pesquen diàriament o els períodes de veda. «Tot el Mediterrani hem de ser capaços de posar-nos d’acord i fer un pla de gestió que ens vagi bé», explica Josep Lluís Sureda. Ara estan formant les taules de negociació amb representants de tots els ports del Mediterrani i en els propers dies faran una reunió «per fer un primer intercanvi d’impressions entre el sector a Catalunya i fer un esborrany de propostes». Una vegada elaborat el plantejament a escala catalana, hauran de traslladar-lo a la resta de províncies involucrades, principalment Múrcia i València.

Per al nou patró, també és prioritari crear vincles amb l’Ajuntament de l’Escala, tant culturals com turístics i gastronòmics. «Volem promocionar el peix blau, el nostre producte de proximitat», afirma. I no només això, sinó que també tenen la intenció de crear sinergies amb l’Ajuntament per elaborar pacs culturals i turístics per reforçar el sector.

Actualment, el port de l’Escala compta amb quatre barques d’encerclament i dotze de tresmall, d’arts menors. En aquest últim cas, degut al poc volum de captures, els pescadors van al port de Palamós a fer la subhasta.