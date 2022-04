El ple de l'Ajuntament de l'Escala ha aprovat per unanimitat un manifest, consensuat amb la resta de municipis amb flota pesquera, en favor del sector pesquer i la seva supervivència. També es va aprovar l'adjudicació del servei de neteja dels edificis municipals i reiniciar la licitació del servei d'enllumenat públic.

"Els municipis d'Alcanar, Arenys de Mar, Barcelona, Blanes, Cambrils, Deltebre, el Port de la Selva, l'Ametlla de Mar, l’Escala, la Ràpita, Llançà, Palamós, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Tarragona, Torredembarra i Vilanova i la Geltrú, manifestem i expressem la nostra profunda preocupació pel crit d’alerta que ens transmet el sector pesquer català, que es troba en risc de desaparèixer o mantenir-se de forma residual en els propers anys. Diversos factors, derivats de la necessitat real de regular l’activitat per garantir la sostenibilitat del medi marí, fan que les Confraries i Federacions de pesca catalanes temin per la viabilitat del sector a curt termini", remarca el manifest.

Darrera sessió a l'actual sala de plens

El ple d'abril celebrat aquest dilluns serà la darrera sessió plenària a l'actual sala de plens, ja que la següent ja es preveu fer-la a la nova, que s'està acabant d'habilitar a la planta baixa de la casa consistorial.

Adjudicacions de serveis

En el ple d'ahir també es va acordar adjudicar el servei de neteja dels edificis municipals a l'empresa Polit. A més, es va decidir tornar a licitar el servei d'enllumenat públic, després que l'anterior licitació, que es va fer el 2020, hagi quedat encallada per successius recursos d'algunes de les empreses licitadores que han impedit l'efectivitat de l'adjudicació.

"L’interès públic rau en la necessitat de promoure una nova licitació que garanteixi la prestació del servei en les millors condicions actualitzades. Val a dir, que el procés de licitació impugnat ha patit diverses controvèrsies que a dia d’avui no garanteixen que el previst en el plec i plantejat per les empreses licitadores pugui adequar-se a la realitat del municipi. A l’hora, han transcorregut pràcticament dos anys des de la preparació dels plecs en primera instància i per tant, la situació també s’ha vist alterada en relació a l’actualitat", remarca l'acord.

Amb la nova licitació, doncs, es preveu accelerar la resolució de la situació i adequar els plecs als canvis que hi ha hagut els dos darrers anys, per tal de tenir el millor servei possible.