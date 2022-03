Els metges, infermeres i personal sanitari en general han sigut els grans herois de la pandèmia. Sense gairebé mitjans –sobretot, al principi– i doblant torns, han fet front a la massificació de les ucis arriscant la seva salut física i mental per intentar pal·liar els efectes del coronavirus. I molts d’ells ho han pagat amb la vida.

La seva tasca s’ha vist reconeguda pels aplaudiments i crits d’ànim que, des dels balcons, se’ls dedicaven totes les tardes del confinament a les 20 hores. Però el salari que cobren potser no és l’adequat per a gent que s’ha estat jugant la vida diàriament. I a més, és bastant inferior al nostre país que en altres de la Unió Europea.

Per exemple, un metge que treballi a França cobra de mitjana un salari de 4.000 a 7.000 euros nets al mes, més del doble del que s’ingressa a Espanya o a Alemanya, segons dades publicades aquest mes per la web mèdica especialitzada Medscape.

És per aquesta raó per la que es produeix l’anomenada ‘fuga de cervells’. Els sindicats sanitaris alerten que, durant aquesta dècada, es jubilaran 70.000 metges a Espanya i que no estan arribant MIR a hospitals i centres d’atenció primària en prou nombre i amb temps per formar-se. Després d’estudiar la carrera de medicina, els metges s’enfronten a un examen en el qual han d’escollir la seva especialitat i, posteriorment, realitzar la residència. El sou que reben aquests professionals –l’escalafó més baix de la cadena salarial– durant aquells anys no arriba als 1.000 euros mensuals, segons el sindicat mèdic i els mateixos MIR, que amb el coronavirus deixant les ucis col·lapsades, han protagonitzat sonores protestes per tot Espanya per denunciar aquest fet.

De 35.000 a 140.000

De mitjana, el salari brut que cobra un metge a la sanitat pública és de 54.200 euros, que suposen uns 2.940 euros nets al mes, tenint en compte que els que menys cobren –que són els que estan començant– reben 35.300 euros bruts a l’any i els que més cobren poden arribar a percebre 140.000 euros bruts a l’any.

També hi ha diferències segons la comunitat autònoma en la qual es treballi, segons dades de l’informe Diferències retributives dels Metges d’Hospital Espanyols el 2019 i retallades des del 2009 elaborat pel Centre d’Estudis del Sindicat Mèdic de Granada, que alerta que les diferències en retribució bruta entre màxims i mínims en xifres absolutes van des dels 712 euros bruts/mes fins als 1.647 euros bruts/mes.