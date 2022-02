El Govern ha redactat una proposició de llei estatal per tal de garantir el servei de caixer automàtic als municipis en risc d'exclusió financera. Es tracta d'una iniciativa que vol garantir un mínim de serveis bancaris en els pobles més petits i que es basa en els principis de voluntarietat i subsidiarietat, segons ha explicat aquest dijous en roda de premsa el conseller d'Economia, Jaume Giró.

El titular d'Economia confia que tiri endavant i ha reiterat que el text no preveu "ni un euro públic" per a les entitats bancàries, que no podran cobrar comissions als municipis en risc d'exclusió financera. Així mateix, el text detalla que l'accés als serveis bancaris es considera un "dret ciutadà".