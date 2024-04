Ferrer Soldador S.L, especialitzats en estructures i qualsevol tipus d’element metàl·lic

Joaquim Morales està al capdavant de l’empresa Ferrer Soldador S.L. La va fundar el 2021, però fa 27 anys que es dedica a l’ofici de ferrer i soldador. Des del seu taller de Cistella, ofereix servei a particulars i empreses.

Estructura amb vidre i ferro a l’interior d’una casa. / FERRER SOLDADOR S.L

És especialista en estructures, és soldador qualificat i homologat amb una àmplia experiència en el sector. Fa diferents tipus de soldadura MMA, Mig Mag i Tig. A més, treballa amb metalls inoxidables com l’alumini i l’acer. Fabrica i instal·la reixes, tanques perimetrals, baranes, portes de garatge de qualsevol tipus i mida, automatismes, etc. També munta portes i finestres d’alumini, persianes i mosquiteres.

Treballs fets per Ferrer Soldador S.L. / FERRER SOLDADOR S.L

Amb la seva experiència, pot oferir qualsevol mena de solució adaptada a cada situació, oferint així una àmplia gamma de serveis i treballs en molts àmbits. Així mateix, amb els seus coneixements, pot treballar fàcilment en el sector alimentari o nàutic. Fa des de reparacions, fins a projectes grans, passant per serveis de manteniment.

Tanca perimetral. / FERRER SOLDADOR S.L

Pel que fa a clients particulars, les seves solucions sempre són orientades a donar suporta al projecte que el client té al cap. Ofereix serveis de reforç de soldadura, fabricació i assistència a tallers del mateix sector.

Per tot això, es pot assegurar que Joaquim Morales s’adapta a les particularitats de qualsevol projecte amb facilitat i busca solucions. Tot això és possible perquè no té por, innova i prova fins a trobar la millor manera de fer realitat els projectes. «Només imagina-t’ho, jo t’ho faig», afirma.