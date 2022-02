El director general de l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat), Manel Simon, ha explicat que els costos de producció de la poma han augmentat un 41%, "molt per sobre de l'increment del preu a les botigues".

L'associació ha presentat aquest dissabte un resum de l'estat del mercat de la poma amb "unes xifres que mostren que les sortides de central han començat a desaccelerar per no vendre el producte a baix cost pels increments dels costos de producció i l'estancament dels preus de mercat", informa en un comunicat.

Ha advertit que avui dia a Espanya costa aproximadament 89 cèntims produir un quilo de pomes, "mentre que fa tres anys costava 63,2 cèntims".

Per a Afrucat, aquestes xifres es deuen a l'increment "de la mà d'obra, de les matèries primeres, de les últimes pujades dels preus de la llum i també pels increments en les exigències d'innovació, de garanties sanitàries, de controls i de certificacions, que cada vegada més reclama el mercat".

El president del Comitè de Poma d'Afrucat, Joan Serentill, ha explicat que la conseqüència d'aquestes pujades "desiguals entre costos i preus és la desacceleració" en el desestocatge de la poma que hi ha guardada a les cambres catalanes.

L'estoc de poma Golden, la principal varietat, "és semblant a l'estoc de la campanya 2019, en què també es va produir una campanya de plena producció a Europa"; no obstant això, el desestocatge se situa un 14% per darrere del que va haver-hi aquell any, perquè en el curs 2019-2020 era un 16% superior i en el de 2020-2019 era un 14% inferior.

Impacte en els productors

Davant aquesta situació, Afrucat ha dit que serà "necessari que tots els agents de la cadena de valor siguin conscients que aquesta pressió de preus acabarà repercutint en els productors".

La presidenta d'Afrucat, Montse Baró, ha advertit que "si la capacitat negociadora de les centrals amb els responsables de la distribució no aconsegueix traslladar aquest missatge, podria ser necessària la intervenció del Govern central" per activar mecanismes que retornin la fluïdesa al mercat i incrementin el preu de venda de la poma.

En aquest sentit, ha defensat que vendre a baix cost és una cosa que ni l'associació vol ni "la llei permet".