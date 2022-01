El Sindicat de Llogateres de Catalunya ha criticat que la llei pel dret a l'habitatge es troba bloquejada al Consell General del Poder Judicial (CGPJ), l'informe del qual ha recordat que és obligatori "però no vinculant". Així, ha lamentat el nou "entrebanc" que suposa el fet que aquest òrgan hagi tombat l'esborrany. Ha afegit que el Consell està jugant a fer un debat parlamentari previ i ha reivindicat que és al Congrés on pertoca fer-lo. En concret, ha acusat el PP de voler guanyar a través dels jutges el que té por a perdre al Congrés i ha afegit que darrera de tot plegat hi ha "valoracions ideològiques".

El Sindicat veu absurd que el CGPJ s'empari en la descentralització de competències quan els j jutges han tombat "sistemàticament" lleis catalanes per envair competències estatals. D'altra banda, ha considerat esgotat el termini de 30 dies de què disposa el CGPJ per emetre l'informe sobre l'avantprojecte de llei