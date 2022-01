El preu de l'habitatge de lloguer a Catalunya va tancar el 2021 amb un increment anual del 0,4% i amb un valor mitjà al desembre de 14,06 euros al metre quadrat, el més alt de l'estat espanyol, segons l'informe de L'habitatge de lloguer a Espanya l'any 2021 elaborat a partir de dades del portal immobiliari Fotocasa. Aquest increment anual es dona després de la caiguda dels preus de l'1% registrada el 2020, provocada per l'esclat de la covid. En el balanç del 2021, Catalunya s'ha col·locat en el primer lloc del rànquing de preus mitjans, desplaçant Madrid que havia sigut la comunitat més cara tres anys consecutius. Durant el 2021, els arrendaments a la Comunitat de Madrid van ser, de mitjana, de 13,62 euros al metre quadrat al mes.

Es tracta del quart any de la sèrie històrica de l'informe en què la Catalunya encapçala el rànquing de les comunitats més cares després de fer-ho també el 2007, el 2016 i el 2017.

Pel que fa a les demarcacions catalanes, tots els territoris registren increments de preu, encapçalats per Lleida, que registra una pujada del 5,4% i per Girona, amb un increment del 4%. En canvi, Barcelona (1,5%) i Tarragona (1%) registren increments més moderats. La demarcació amb el preu del lloguer més car és la barcelonina amb 15,01 euros el metre quadrat al mes. El segueixen les comarques gironines (9,90 euros al metre quadrat), el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre (8,16 euros al metre quadrat) i Ponent (7,07 euros al metre quadrat).

Amb relació a les ciutats, el municipi que més increment presenta al tancament del 2021 és Sitges amb una variació de 8,9%, seguit de Barcelona (8,2%), Lleida (8,2%), Girona (8,2%) i Manresa (5,4%). També han notat increments destacables Reus (4,5%) o Terrassa (3, 7%).

El municipi més car continua sent la capital catalana, on llogar un pis costa 16,82 euros al metre quadrat al mes; un 64% per sobre de la mitjana estatal, que és de 10,27 euros al metre quadrat al mes. A continuació, se situa Sitges (15,79 euros), Sant Cugat del Vallès (14,72 euros), i l'Hospitalet de Llobregat (13,88 euros).