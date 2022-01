Renfe ha obtingut el certificat Aenor per al transport de viatgers i la prestació del servei per les línies d'Alta Velocitat dels trens Ave i Avlo que enllacen Aragó amb Madrid i Catalunya, així com el seguiment i control de les activitats contractades.

L'esmentada certificació verifica que el sistema de gestió s'ajusta a unes normes internacionals "molt exigents" de qualitat -UNE-EN ISO 9001- i de Medi ambient -UNE-EN ISO 14001- que garanteixen que el servei proporcionat és controlat per l'organització, enfocat a la millora contínua i compromès amb el medi ambient, cosa que, ara mateix, és una forma de distinció cap als competidors, destacant la feina feta i apostant fermament per la sostenibilitat. L'equip auditor d'Aenor ha valorat "molt positivament" el desafiament que ha suposat per a Renfe el llançament d'un nou producte Avlo enmig d'una pandèmia, dotant-lo d'un plus de qualitat i sostenibilitat, ha assenyalat la companyia en una nota de premsa. Així mateix, ha considerat favorablement la decisió de la companyia de recuperar, just fa un mes, els serveis de restauració a bord i l'obertura de les sales club, després de gairebé un any i mig tancades. Tot això, ha implicat grans esforços en logística, coordinació d'equips, previsió i organització. Amb la certificació Aenor de l'alta Velocitat de Renfe al Nord-est es culmina la verificació de la qualitat de tots els serveis Ave i Avlo. El procés de certificació Aenor Durant el procés de certificació s'ha revisat documentació i s'han inspeccionat els procediments operatius, exigint a tot moment qualitat i compromís mediambiental. Una vegada s'ha fet l'informe final i la verificació dels processos analitzats, s'emet el segell acreditatiu. Per mantenir-lo, es duu a terme una auditoria anual interna i una altra d'externa on es torna a revistar tot el Sistema de Gestió de la Qualitat i del Medi ambient, i la certificació és renovable cada tres anys.