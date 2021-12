Els responsables del Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castelló d'Empúries i de l’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava han lliurat el xec als guanyadors de la Quina, una iniciativa que s'ha posat en marxa aquestes últimes setmanes per incentivar les compres de Nadal en negocis locals.

Els premis de la Quina que s’han repartit entre dues persones, una de Castelló d’Empúries i una altra de Vilablareix. Els cartrons guanyadors els van lliurar la Perruqueria Sete i La Botigueta de la Judith i suposen un premi de 1.250 € per a cada un.

Pel que fa a la Línia, es va repartir entre cinc persones de Castelló, Empuriabrava i Palau-saverdera. Els cartrons, que han repartit 1000€ en total, 200 € per a cada línia, els van lliurar a la Farmàcia Fajol, Mia Creacions Tèxtils, Albera Viatges, Estanc Empuriabrava i Pastisseria Surroca. Els premis són xecs regal de com a mínim 50 € que els guanyadors i guanyadores gastaran en diferents establiments que han participat a la campanya, en total 49. Tindran temps fins al dia 6 de gener per fer les seves compres.

Des de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, s’ha valorat molt positivament la Quina del comerç, que, a banda de premiar la fidelització dels clients i de generar vincle amb el petit comerç, ha creat expectativa entre els participants des del moment que es va cantar la primera bola. Per la seva banda, Helena Solana, regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, ha expressat que està molt contenta que hagin sortit en total set guanyadors i les guanyadores dels quals dos no són del municipi i per tant, que la campanya hagi tingut seguiment també fora del municipi. “Aquest era un dels objectius que ens havíem marcat, poder donar a conèixer la nostra oferta comercial i esperem que amb aquesta proposta haguem fet un pas més en aquesta direcció”, ha dit la regidora. També ha volgut agrair a tots els establiments que han participat i sobretot a l’Associació de Comerciants i Empresaris.