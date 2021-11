Els pressupostos de la Generalitat per al 2022 preveuen invertir 97,39 milions d'euros (MEUR) a les comarques gironines. Al territori, la comarca que més inversió s'emporta és el Gironès (30,23 MEUR) i la que menys, el Baix Empordà (6,57 MEUR). De tots els projectes inclosos als comptes, en infraestructures destaquen la variant d'Anglès (4,3 MEUR) i les millores a la C-66 al Pla de l'Estany (7,15 MEUR). Els pressupostos no inclouen cap inversió específica per al nou Trueta, però sí 6,22 MEUR per obres a l'actual. En sanitat, també destaca l'ampliació del bloc quirúrgic de l'hospital de Blanes. Els comptes inclouen partides per a la nova comissaria dels Mossos a la Jonquera, l'escola El Gegant del Rec de Salt i l'IES Brugulat de Banyoles.

El projecte de pressupostos que avui ha aprovat el Govern preveu destinar 97.393.600,700 euros en inversions a les comarques gironines. És tan sols un tímid increment respecte els comptes del 2020, els darrers que va tirar endavant el Parlament. Aleshores, la xifra d'inversió es va situar en 96,13 MEUR, tot i que el global que la Generalitat va destinar finalment al territori -aquí, s'hi inclouen altres partides- va ascendir a 118,2 MEUR.En espera de tenir aquesta xifra, el projecte de pressupostos sí que permet analitzar en detall les inversions reals per al 2022. En concret, els 97,39 MEUR que la Generalitat destinarà a les comarques gironines aquest 2022 suposen un 6,5% de les inversions d'arreu de Catalunya. Dins aquest global no s'hi inclou, però, la comarca de la Cerdanya (ja que l'executiu la situa dins la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran).

Per comarques, aquella que s'endurà més inversió és el Gironès (30,23 MEUR). A aquesta, la segueixen la Selva (17,99 MEUR), l'Alt Empordà (16,93 MEUR), el Pla de l'Estany (10,56 MEUR), el Ripollès (8,25 MEUR) i la Garrotxa (6,83 MEUR). A l'altre costat de la balança s'hi troba el Baix Empordà, que tan sols rebrà 6,57 MEUR.

Variant d'Anglès i C-66

Del llistat d'inversions, en infraestructures viàries destaca la millora de la C-66 al seu pas pel Pla de l'Estany. Comprèn tots els trams que s'estenen entre Cornellà del Terri i Serinyà, i les diferents partides que s'hi destinen sumen una inversió de 7,15 MEUR.

L'altra carretera que també concentra inversió és la futura variant d'Anglès (Selva), que connectarà la C-63 amb l'N-141. Per al 2022, el Govern hi preveu destinar 4,29 MEUR, als quals s'hi afegiran fins a 18 MEUR en els propers dos anys (segons la projecció que fan els comptes de la Generalitat).Trueta i hospital de BlanesEn Salut, el projecte de pressupostos de la Generalitat no concreta cap inversió específica per al nou Trueta. Un projecte que, segons va anunciar ara fa pocs dies el conseller Argimon, costarà 400 MEUR i es vol tenir enllestit d'aquí a una dècada. En part, però, és lògic; perquè fa relativament poc que se n'ha decidit la ubicació i la feina ara és, sobretot, planificar-ne el projecte.

El Govern, però, sí que destina inversions destacades a l'actual Trueta. Són partides que sumen 6.222.235,02 euros. Entre d'altres, per a les obres d'ampliació del bloc quirúrgic i l'hospital de dia oncològic del centre sanitari. A més del Trueta, l'altre centre sanitari de la demarcació on la Generalitat hi farà una inversió important el 2022 és l'hospital de Blanes i comarcal de la Selva. Els comptes per a l'any vinent hi destinen 6,49 MEUR, que es destinaran a l'ampliació del bloc quirúrgic. I en primària, el projecte de pressupostos preveu invertir 462.000 euros per ampliar el CAP de l'Escala i 371.000 euros per al nou CAP al barri de Sant Miquel d'Olot.

Comissaria, escoles i instituts

Més inversions. En educació, el projecte de pressupostos que avui ha aprovat el Govern destina 6,86 MEUR per a l'ampliació de l'escola El Gegant del Rec de Salt (Gironès), 1,18 MEUR per a l'ampliació i reforma de l'institut Josep Brugulat de Banyoles i 1,11 MEUR per a la construcció de la nova escola d'una línia Josep Ribot i Olivas de Vilamalla.

A l'Alt Empordà, els comptes destinen 2,92 MEUR a la nova comissaria dels Mossos d'Esquadra a la Jonquera, que s'aixecarà al costat del parc de Bombers i substituirà l'actual, que es troba en barracons. En aquesta comarca, també destaquen els 1,64 MEUR que permetran habilitar un aparcament per reordenar els accessos al parc natural del Cap de Creus i 2,50 MEUR per impulsar el centre intermodal de mercaderies d'El Far-Vilamalla.

Al Baix Empordà, el projecte de pressupostos preveu 2,52 MEUR per a la rehabilitació i millora del pont de la C-252 sobre el riu Ter a Verges (que permetran eixamplar-lo per a vianants i ciclistes) i 933.100 euros per a les obres de la nova escola de Vall-llobrega.

A la Garrotxa, com a inversions destacades hi apareixen 1,48 MEUR per reordenar els aparcaments de l'àrea d'acollida Can Serra del parc de la Zona Volcànica, 800.000 euros per ordenar els accessos i tancar perimetralment les grederes del Croscat i 1,36 MEUR per tirar endavant el sector d'activitats econòmiques al Pla de Llongafollia de Sant Feliu de Pallerols. Al Gironès, els comptes per al 2022 destinen 1,25 MEUR per al condicionament de la GI-634 entre Sant Julià de Ramis i Sant Jordi Desvalls. En aquesta comarca, en carreteres, també destaquen els 504.900 euros per a les obres de la GI-633 a Medinyà i 496.032 euros més per a la millora del ferm de la GI-531 al seu pas per Sant Gregori.