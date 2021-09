La posada en marxa del nou tanatori-crematori d’Àltima a Girona capital, el passat 10 d’agost, reforça la cobertura i el servei de l’empresa a tota la província i, en concret, a la comarca de l’Alt Empordà, on opera des de Figueres i Llançà.

En aquest sentit, amb l’obertura d’aquest nou centre a Girona, Àltima garanteix que les persones residents a l’Alt Empordà disposin de més facilitats a l’hora de tramitar un servei de defunció quan aquesta es produeixi en aquesta ciutat o altres poblacions properes (Hospital Josep Trueta, Clínica de Girona, Hospital Santa Caterina, etc.). Amb aquest servei més proper, Àltima evita que les famílies altempordaneses s’hagin de desplaçar en moments especialment complexos, estalviant-los, a més, el cost afegit del trasllat del difunt fins al tanatori triat (Figueres o Llançà), així com la intervenció d’altres empreses funeràries.

Àltima presta serveis funeraris a totes les persones que ho requereixin, tant a nivell particular com si tenen una assegurança de defunció de qualsevol companyia. “Treballem amb total transparència i professionalitat, assegurant una atenció personalitzada, amb personal qualificat, i ajustada a les necessitats de cada família”, exposa Paco Muñoz, gerent d’Àltima a l’Alt Empordà. Així ho demostren els resultats de les enquestes que l’empresa realitza puntualment a tots els usuaris del seus centres. “Els indicadors NPS, que es basen en un sistema independent de mesurament del grau de satisfacció de les famílies, ens donen una qualificació molt positiva a l’Alt Empordà en el que portem d’any: el 91 % puntua el servei rebut entre 9 i 10”.

Àltima posa en funcionament el seu primer tanatori-crematori a la ciutat de Girona

El nou centre d’Àltima a Girona disposa de tots els serveis integrats en un únic edifici de dues plantes, amb una superfície total de 1.246 metres quadrats que acullen: tres sales de vetlla equipades amb tots els serveis (bany privat, guarda-roba, zona de refrigeris per a la família), un oratori multiconfessional on celebrar cerimònies religioses o laiques, amb capacitat per a 154 persones assegudes, una zona comuna de vending o espai de cafeteria, i oficines i despatxos per a l’atenció i assessorament de les famílies. El tanatori també compta amb servei d’incineració a través d’un forn crematori equipat amb un sistema de filtració d’última generació, que garanteix els mínims nivells d’emissions, amb l’objectiu de donar resposta a la demanda creixent d’incineració. A més, també incorpora un aparcament exterior arbrat amb capacitat per a 102 cotxes, motos i bicicletes, així com quatre punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

Comiats personalitzats amb projeccions 3D a les incineracions

El nou tanatori-crematori de Girona comptarà amb un servei pioner en l'àmbit funerari, desenvolupat per Àltima, que aplica la tecnologia audiovisual per personalitzar amb música i imatges el darrer comiat quan s'opta per la incineració. Aquest sistema, basat en la realitat virtual immersiva, aconsegueix recrear un entorn en 3D, en aquest cas a partir de projeccions de temàtiques com la natura, el cel o l'univers, combinades amb peces musicals. El servei, que ja està en marxa al centre que Àltima gestiona a Terrassa, té per objectiu acompanyar les famílies en l’últim adeu al crematori, facilitant-los un entorn més acollidor en la fase de la introducció del fèretre, “un moment bastant complicat emocionalment per a moltes persones, que sovint no desitgen presenciar”, puntualitza Josep Ventura. Amb aquesta alternativa de personalització que Àltima posa en marxa a Girona, “esperem poder ajudar les famílies a sentir-se més confortades fins el final”.

Sostenibilitat a tots els nivells

Per a la construcció el nou equipament funerari de Girona, Àltima ha prioritzat diversos aspectes que fomenten l’eficiència energètica i la sostenibilitat. En aquest sentit, s’han emprat elements que disminueixen el temps d’execució de l’obra, reduint la generació de residus i d’emissions contaminants, a més de ser grans aïllants acústics i tèrmics. L’aprofitament de la llum natural és també un punt que s’ha tingut molt present, així com l’ús de llums LED i la incorporació d’un sistema eficient de climatització, que es regulen automàticament en funció de l’ocupació de cada estança i segons les necessitats. Per als equips informàtics i audiovisuals s’ha optat per opcions amb qualificació energètica classe A i tota la vegetació emprada és autòctona i de baixes necessitats hídriques, per minimitzar el consum d’aigua.

En línia amb aquest compromís pel medi ambient, Àltima disposarà a Girona de diversos cotxes fúnebres elèctrics de gran autonomia, dels models Atys i Lumen. L’objectiu de l’empresa, que ha estat pionera a Espanya en l’aposta pels vehicles elèctrics, és que l’any 2024 tota la flota sigui 100 % d’aquest tipus.

Sobre Àltima

Àltima és el grup català capdavanter en la gestió de serveis funeraris, tanatoris, crematoris i cementiris present a les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona. Amb més de 300 anys d'experiència al sector funerari i un equip humà de 400 professionals, Àltima dóna cobertura actualment a 190 poblacions de Catalunya a través de 35 tanatoris, 11 complexos crematoris i 17 cementiris. Entre els principals centres destaquen el Tanatori Ronda de Dalt, a Barcelona, els tanatoris L'Hospitalet Ronda i L'Hospitalet Gran Via, el Tanatori de Sant Boi o el Tanatori de Terrassa.

A les comarques gironines, Àltima presta servei a l’Alt Empordà, des dels centres de Figueres i Llançà, al Ripollès, des del tanatori de Ripoll, i des d’ara, al Gironès, amb el nou equipament posat en marxa a la ciutat de Girona. També compta amb diversos centres a les comarques del Baix Llobregat, Garraf, Vallès, Alt Penedès, Baix Penedès i Alt Camp. Així mateix, Àltima realitza la gestió directa del Cementiri Comarcal Parc de Roques Blanques, un recinte de 50 hectàrees al Parc Natural de la Serra de Collserola, situat al terme municipal del Papiol (Barcelona).