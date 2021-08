L’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus fa una bona valoració de la campanya Cuina de temporada, que va a bon ritme de difusió a través de les estacions de l’any. Es tracta d’una campanya gastronòmica creada des de la taula de gastronomia de l’Associació d’Empresaris per tal de promocionar els restaurants associats a l’entitat i que han volgut participar i, alhora, els productes de temporada i de proximitat de què disposen. «La idea és que els restaurants que han volgut participar a la campanya han penjat un menú, tapa i/o plat a la nostra web i, per tant, el client pot veure què ofereixen aquests restaurants i anar-hi directament a degustar (sempre molt millor sota reserva per les èpoques en què estem)», explica la coordinadora de la campanya de l’associació, Mireia Massot. La Cuina de temporada durant tot l’any, té aquest nom perquè va canviant amb l’estació, així com els plats, tapes i/o menús. «Vam iniciar aquesta campanya amb la temporada de primavera, després la temporada d’estiu i, també, farem la temporada de tardor. Els restaurants -continua explicant Massot- van variant, segons quan volen participar, o sigui un restaurant pot partiicipar a la de primavera, però a la de tardor, no».

L’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus fa difusió de les seves activitats a través de diferents espais de la vila de Roses, com són la plaça del Llevant, la plaça del Teatre i el passeig Marítim, on s’hi pot observar la presència de dues campanyes que estan promocionant des de l’Associació.

Paral·lelament, en el Punt d’Informació i Reserves de l’Associació d’Empresaris, també s’hi pot trobar un llistat de tots els bars, restaurants i cafeteries de la vila de Roses i, també, un mapa dels associats d’Empresaris Roses-Cap de Creus.