La rebaixa de l'IVA de la llum del 21% al 10% que el Consell de Ministres aprovarà dijous per pal·liar l'augment de la factura elèctrica serà fins a final d'any i per a tots els consumidors amb una potència contractada de fins a deu quilowatts. La mesura s'aplicarà sempre que el preu mig mensual del mercat majorista de l'electricitat estigui per sobre dels 45 euros per megawatt/hora. A banda, l'executiu estatal també aprovarà una aplicació del 10% de l'IVA a tots els consumidors vulnerables severs fins a final d'any amb independència de la potència contractada i del preu del mercat. Finalment, també se suspendrà el 7% de l'Impost sobre el Valor de la Producció d'Energía Elèctrica el tercer trimestre d'aquest any.

La Secretaria d'Estat de Comunicació ha indicat que el Reial Decret Llei que aprovarà dijous el Consell de Ministres té l'objectiu de fer baixar la factura de la llum, després que des de finals del 2020 "i més intensament" el març del 2021 el preu del mercat majorista marqui preus "inusualment alts" que "amenacen amb mantenir-se la segona part del 2021".L'executiu subratlla que es tracta de mesures tant urgents com extraordinàries, i que en paral·lel es treballa en "qüestions de fons" per aprofitar el potencial eòlic i solar de l'Estat, amb "costos de producció menors" que "redundaran directament en una reducció de la factura elèctrica".