Des del 21 de maig passat, l’empresa Estarriol Bus té la seva seu social i fiscal al carrer Ripollès del Polígon Empordà Internacional de Vilamalla. Després d’una llarga etapa de creixement i consolidació de nous projectes vinculats al transport de passatgers des de l’Aigueta de Cabanes, Estarriol Bus ha estrenat un nou espai logístic per a l’estacionament i el manteniment de la seva flota d’autobusos, formada per 24 vehicles.

«Ens hem instal·lat en un espai estratègic que ens garanteix una bona connectivitat amb les principals xarxes de carreteres de la comarca, a tocar la C-31, molt a prop del peatge de Borrassà de l’AP-7, al costat mateix la N-II i el seu cinturó de ronda, amb la qual cosa també estem connectats amb la C-260 i la N-260», explica el seu gerent, Jordi Pi.

A més d’estrenar instal·lacions, Estarriol ha posat en servei recentment un nou microbús que funciona amb gas natural comprimit, convertint-se així en la primera empresa privada de la demarcació que utilitza un vehicle d’aquestes característiques. La presència d’una estació de servei a Santa Llogaia d’Àlguema que subministra gas ha estat determinant en aquesta incorporació de mobilitat sostenible. A tall d’anècdota, el vehicle ha estat batejat amb el nom de Salvem l’Empordà.

Estarriol Bus és una de les empreses de referència en el seu sector. En l’actualitat, gestiona el transport públic urbà de Roses i Castelló d’Empúries, amb les seves respectives urbanitzacions, entre les quals hi ha Santa Margarida i Empuriabrava. També té al seu càrrec el transport de línia regular de l’anomenat circuit Empordà, que abasteix els pobles del sud de la comarca entre la C-31 i el Fluvià, que va de Vilafant a Camallera passant per diverses localitats com ara Bàscara, Borrassà, Garrigàs i Vilamalla, entre altres. A més, Estarriol cobreix el transport entre polígons des de Figueres fins Vilamalla.

L’empresa, especialista en transport adaptat, també cobreix les necessitats de transport col·lectiu escolar, per a sortides i viatges de grup. Disposa dels certificats ISO 9000:2015; ISO 14001:2015 i UNE-E 13.1816 a més del Safe Tourism que garanteix la implantació del Sistema de prevenció de riscos per a la salut davant la pandèmia de la Covid-19.