Figueres fixa cinc dies més, de maig i juny, per assistir a les rutes enogastronòmiques

L'èxit desbordant de les rutes enogastronòmiques que ha ideat l'Ajuntament de Figueres a principis d'abril ha portat a presentar noves dates de celebració, per tal que aquelles persones que no en van poder gaudir tinguin una nova oportunitat. L'itinerari DO Empordà, a càrrec de Laura Masramon, es farà de nou l'1 de maig i el 26 de juny, i l'itinerari Torre Galatea, el 2 de maig i els dies 24 i 25 de juny.

La reserva per participar en aquesta proposta de promoció dels vins del territori i el patrimoni cultural i la gastronomia de la ciutat és obligatòria, a través del correu-e sommelier@lauramasramon.com.