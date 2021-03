Figueres crea dues rutes enogastronòmiques per posar en valor la gastronomia local

Figueres ha creat dues rutes enogastronòmiques per posar en valor la gastronomia de la ciutat i els vins de l'Empordà. Les dues experiències començaran en el marc del Vívid i s'iniciaran el proper 3 d'abril.

El nou producte turístic s'inspira en l'exposició "El país dels cuiners" i vol fer un viatge als orígens de la cuina empordanesa acompanyada del vi de l'Empordà.

Les dues experiències pretenen descobrir i taster aquest llegat gastronòmic figuerenc i empordanès maridat amb els vins de la nostra terra de la mà de la sommelier Laura Masramon.



Itinerari Torre Galatea

Comença al Motel Hotel Empordà, on tastarem un vi clàssic acompanyat d'una tapa creada especialment pel mític restaurant. Tot seguit ens aturarem davant la Torre Galatea, a tocar de les noves lletres de la ciutat de Figueres, per tastar un vi més trencador, mentre expliquem algunes anècdotes dalinianes. Acabarem a la taula del restaurant Integral per fer un viatge al futur i tastar les seves propostes veganes maridades amb un tercer vi, de mínima intervenció i màxima tipicitat.



Itinerari DO Empordà

Comença a la nova seu del Consell Regulador de la DO Empordà: per inaugurar-la destaparem un vi festiu mentre es presenten les característiques d'aquesta regió vinícola. Tot seguit farem cap al celler de Ca la Teta de l'Hotel Duran, on coneixerem l'espai de les mítiques trobades plenes de pòsit gastronòmic mentre tastem un altre vi empordanès, més clàssic. Acabarem al restaurant Bocam, on tastarem algunes de les seves creacions comestibles maridades amb un tercer vi del territori.

Les rutes enogastronòmiques tenen un preu de 25 euros i cal inscriure's a la pàgina web http://ca.visitfigueres.cat/agenda/ruta-enogastronomica-dels-classics-a-l-avantguarda-itinerari-torre-galatea-22994/

Aquest producte turístic té com a objectiu consolidar-se i que es pugui ofertar al llarg de tot l'any, donant a conèixer diferents restaurants i punts emblemàtics de la ciutat.