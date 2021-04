Laura Masramon: «Volem que la gent situï Figueres al mapa gastronòmic com es mereix»

La sommelier Laura Masramon Grau (Girona, 1985) és l'encarregada de dirigir les dues rutes enograstronòmiques que comencen aquesta Setmana Santa a Figueres. Una activitat que va esgotar les seves entrades poc després d'anunciar-ho i van haver d'ampliar un tercer dia. Es fan els dies 2, 3 i 4 d'abril a les 11 del matí.

En què consisteixen les rutes enoturístiques a Figueres?

De moment hi ha dues rutes en les quals hi haurà sempre dues parades a restaurants, un clàssic i l'altre avantguardista. Després intentarem fer una tercera parada genèrica més cultural, com a la Torre Galatea o la seu de la DO Empordà. Volem agrupar el màxim de restaurants possibles ,però sempre sense perdre l'essència de com ho hem creat: dels clàssics a l'avantguarda. La idea és aconseguir que la gent aprengui i descobreixi llocs que no coneixia de Figueres.

Com sorgeix la idea?

Sorgeixen amb la idea de fer rutes urbanes, com faig a Girona. La idea és que la gent que ve a l'Empordà, com molts d'ells dormen a Figueres, presentar-los els vins de la zona i, aprofitant que hi ha aquesta riquesa gastronòmica que teniu, lligar-ho. Fer-los una explicació històrica de què és Figueres dins l'àmbit gastronòmic, que la situïn al mapa com es mereix, i lligar-ho amb conèixer diferents vins del territori que sempre buscaré que representin innovació i que puguin sorprendre a tota mena de públic.

Quina classe de públic espereu?

Hem esgotat les entrades rapidíssimament i tota la gent que s'ha apuntat és de per aquí, segurament també hi ha algú de Figueres. M'he trobat que hi ha gent que ve a fer l'activitat i, amb l'excusa, ja passen la nit a Figueres.

Figueres és un bon lloc per promocionar el vi?

Ara mateix potser no, però hauria de ser-ho. És la ciutat de l'Empordà i té tots els cellers a la vora, és l'epicentre i, per tant, hauria de ser així. Moltes ciutats vinícoles ni tan sols tenen cellers, fan la funció de tenir els serveis, els hotels...

El vi es pot considerar un bon element turístic?

És molt potent entre el públic adult. Sempre és una conjunció de molts factors: és aliment, diversió i, al mateix temps, és cultura, paisatge, història... El ventall que pots englobar amb el vi és molt ampli.