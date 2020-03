Aquest és el document que has de portar per anar a treballar si ets un servei essencial

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat el model de declaració responsable que hauran de presentar els treballadors essencials en cas de ser reclamats per la policia i per evitar una sanció per incompliment del confinament fins al 9 d'abril.

El govern va donar una moratòria d'un dia i a partir d'aquest dimarts, 31 de març, el personal que vagi a treballar haurà de portar aquest certificat emès per la Moncloa.

El document recull les dades de l'ocupador i de l'empresa de serveis essencials, que d'especificar el domicili, el telèfon i el correu electrònic i a més de detallar el DNI del treballador que porta el certificat.

Amb aquesta declaració firmada per l'empresari, es permetrà que els treballadors puguin sortir de casa per anar a la feina durant el temps de crisi del coronavirus.

Per poder-te descarregar el model, només has de fer clic en el següent enllaç -el document és a la tercera pàgina del PDF.

