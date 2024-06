Rosa Canadell, Montserrat Gallart i Carme Romia premiades als Jocs Florals de Perpinyà

El Teatre Municipal Jordi Pere Cerdà de Perpinyà va ser l’escenari de la gran festa de les lletres catalanes a la Catalunya Nord, el diumenge 2 de juny. La companyia literària Ginesta d’Or celebrava el centenari dels seus Jocs Florals, uns guardons creats l’any 1924, un període de forta repressió a Catalunya a causa del mandat de Primo de Rivera, que s’han mantingut ben vius fins al dia d’avui i que, enguany, han reconegut, entre altres, a tres poetesses del Principat: la figuerenca Rosa Canadell, mereixedora del premi Francesc Català de poesia; la lleidatana Carme Romia, guardonada amb la Gran Medalla de la Ginesta d’Or i la Flor Natural, transformada en un ramet de ginesta en or, que ha recaigut en la barcelonina Montserrat Gallart Sanfeliu.

Rosa Canadell, que ja havia estat reconeguda l'any passat en aquest mateix escenari amb el premi Renat Llech-Walter, valora com «tot un honor» haver rebut el premi Francesc Català per dos dels seus poemes: Prendre del món un alè de vida i Oliveres centenàries. «Va ser un acte molt emotiu», rememora realçant, sobretot, el moment en què la presidenta dels jocs d’enguany, Gemma Durand Alavedra, neta del poeta català exiliat Joan Alavedra, i membre del govern de Companys, va parlar d’El poema del pessebre que li va escriure a la filla perquè aquesta comprengués què era el Nadal. Amb ell, Joan Alavedra va guanyar la Flor Natural l’any 1943. Aquest fet, va rememorar la neta, «va canviar el curs de la seva vida, el curs de l’exili permetent la transformació del patiment en creativitat, fent que les seves paraules, musicades pel seu amic, el mestre Pau Casals, s’oferissin al món convertides en el missatge de pau, justícia i llibertat».

Montserrat Gallart, a la dreta de la imatge, durant l'acte d'entrega dels guardons. / Empordà

Des de les Terres de Ponent, va arribar la poetessa Carme Romia per rebre la Gran Medalla dels Jocs Florals per l’obra Estimat Petit Príncep. Romia va expressar la seva emoció: «Recitar a la Catalunya Nord impressiona. Deixar sentir la teva veu en un lloc on varen recitar poetes mestres com Josep Carner, Ventura Gassol, Joan Alavedra i molts altres que, exiliats per fugir del feixisme, i culpats per defensar la llibertat, feren servir la poesia com una eina per defensar els seus ideals, la seva llengua, la seva cultura, la seva terra…». Finalment, la poetessa i traductora Montserrat Gallart, va recollir la Flor Natural pel poema Cadires.

Unir dues meitats

Aquests Jocs Florals, que a parer de Gemma Durand «han estat capaços d’unir les dues meitats d’un poble que la història havia separat», es van concloure amb un sopar durant el qual va continuar ressonant la poesia en les veus dels poetes francesos i catalans.