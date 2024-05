Una exposició a la Suf de Roses recorda l’esperit creatiu de Joan Juanola

Cinc anys després de la mort del gestor cultural Joan Juanola, Roses vol recordar la seva obra, creativitat i sentit de l’humor a l’exposició JoanHola. L’exposició, que organitza l’Ajuntament partint d’una idea del pintor Joan Comella amb la col·laboració d’amics i família, traspua la seva personalitat i essència, convertint-se en una celebració de la seva vida i un recordatori de la seva persona. Amb un intel·lecte desbordant, empordanès i entramuntanat, el seu sentit de l’humor el definia. Aquesta mostra, que es podrà veure des d'aquest divendres 31 de maig fins al diumenge 2 de juny, s’emmarca dins la Fira de la Rosa perquè Juanola va ser un dels seus ideòlegs i iniciadors i en la qual va participar activament en cada edició.

El regidor Fèlix Llorens va destacar, el dia de la presentació de l'exposició, que "es tracta d’un homenatge que feia temps que teníem al cap i que creiem necessari fer, juntament amb amics i familiars d’en Joan, per tal de destacar la figura d’aquest activista cultural que durant tota la seva vida va treballar per la cultura del poble". La data d'inauguració d'aquesta exposició, comissariada per l'historiador de l'art, Toni Martínez, no és casual. Es dóna la circumstància que el divendres 31 de maig de 2019, Joan Juanola va marxar sobtadament mentre oferia una conferència a Ca l’Anita sobre el simbolisme de la rosa i l'amor titulada Le Roman de la Rose, dins de la programació de la Fira de la Rosa d’aquell any. La conferència de l’any 2019 era la quarta xerrada que feia sobre el simbolisme de la rosa, però no la va poder acabar. Per això, va remarcar Llorens, "era necessari emmarcar aquest homenatge dins els actes de la Fira de la Rosa, de la qual Juanola va ser un dels ideòlegs i iniciadors i en la qual va participar activament en cada edició. Esperem que aquesta mostra transmetrà molt bé l’obra d’en Joan i el seu carisma i personalitat. Sens dubte serà l’acte més sentit de la Fira de la Rosa d’enguany."

El regidor Fèlix Llorens i l'historiador de l'art i comissari de l'exposició, Toni Martínez. / Ajuntament de Roses

Cinc anys més tard de la mort de Joan Juanola, Roses recupera en aquesta mostra part de la seva obra i la reuneix en aquesta exposició que porta per títol, JoanHola, recordant els simpàtics jocs de paraules que Juanola emprava recurrentment per simbolitzar nous conceptes i idees sorgits de la seva fecunda imaginació. Ja des del títol, doncs, l’exposició traspua la seva personalitat i essència, convertint-se en una celebració de la seva vida i un recordatori de la seva persona. Amb un intel·lecte desbordant, empordanès i atramuntanat, el seu sentit de l'humor el definia. En els últims anys es va entregar a la fotografia i va deixar centenars de precioses imatges que capturen la bellesa de l’entorn natural que estimava i en el qual es retrobava a cada instant.

Toni Martínez, historiador de l’art i amic de Juanola, va explicar que l’exposició "mostrarà tres quadres de l’artista Joan Comella, entorn als quals es presentaran fotografies i material divers creat per Joan Juanola que, dividits en els apartats La Rosa, Dalí, Patrimoni, Història i Natura, Humor i Emporesies, crearan un recorregut que aproparà al visitant a la figura de Juanola i al seu amor per les lletres, la cultura i la natura". L’exposició està organitzada per l’Ajuntament de Roses, amb la col·laboració dels amics i familiars: Toni Martínez, Joan Comella, Fina Puigdomènech, Fèlix Llorenç, Edgar Tarrés, Francesc Giner, Lisa Juanola, Isabel Juanola i Anna Juanola.

La inauguració de l’exposició tindrà lloc divendres 31 de maig a les 19 h, al primer pis de la SUF, i es podrà visitar l’1 i 2 de juny, de 10.30 a 14 h i de 16.30 a 20h.

Conferència i recital per complementar

Acompanyant l’exposició, el mateix divendres 31 de maig, Ignasi Tomàs, Ian Sala i Rusó Sala oferiran un recital poètic-musical a la terrassa de la SUF (20 h). Per últim, dissabte 1 de juny s’oferiran dues xerrades que completaran l’homenatge. D’una banda, Ernest Ruiz (11 h, SUF), parlarà sobre la simbologia esotèrica de la rosa al voltant dels tres quadres de Comella i de les tres roses que apareixen a la bandera de Roses i, a continuació (12.30 h), l’historiador de l’art i comissari de l’exposició, Toni Martínez, oferirà la conferència La rosa de Jorge Luis Borges.