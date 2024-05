El Col·loqui Internacional Walter Benjamin retorna a Portbou

El municipi de Portbou aglutinarà totes les activitats que es faran en el desè aniversari del Col·loqui Internacional Walter Benjamin que se celebrarà del 20 al 22 de setembre. Les tres institucions organitzadores, el Museu Memorial de l'Exili (MUME), el Memorial Democràtic, l'Ajuntament de Portbou i la Universitat de Girona (UdG) fa mesos que ja treballen en el programa, que volen que sigui ambiciós.

L'ajuntament ha liderat la iniciativa per retornar tota l'activitat al municipi després de sumar-se a la càtedra Walter Benjamin a l'octubre del 2023. El director de la càtedra, Maximiliano Fuentes, assegura que aquest és "un nou inici" entre les quatre institucions. I celebra aquesta "magnífica notícia" perquè considera que "representa un nou impuls" en el desenvolupament de les polítiques de memòria a les comarques gironines, a banda de les sinergies que es generen entre la UdG i el territori.

El col·loqui inclourà xerrades que reflexionaran sobre els canvis i els reptes que han d'afrontar la recerca i la didàctica de la història en el món digital. Hi participaran experts nacionals i internacionals que debatran sobre els desafiaments que han de fer front les polítiques de memòria en un món globalitzat. També hi haurà una ruta senderista en què els visitants gaudiran d'una intervenció artística que s'ha fet en el marc de la 12a beca de Creació de la Nau Côclea. També s'ha programat un passi d'una obra de teatre.

L'alcalde de Portbou, Gael Garcia, assegura que el municipi ha treballat per recuperar el col·loqui perquè vol "liderar la reivindicació de la figura de Walter Benjamin" i perquè Portbou vol situar-se com "un actiu en les polítiques de memòria del país". A més, l'alcalde valora positivament que la programació lliga les activitats acadèmiques amb l'oferta de lleure i cultura oberta al públic en general.

Per la seva banda, el director del Memorial Democràtic, Jordi Font, recorda que el municipi és un dels "més importants del país en l'àmbit de memòria democràtica" i per això és clau que se sumi a la càtedra Walter Benjamin i a la celebració del col·loqui. Font afegeix que és un entorn "privilegiar per pensar les significacions dels exilis i les fronteres".