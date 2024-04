Quico Pi de la Serra s’atura amb les seves «Cançons de combat» a Figueres

La Sala La Cate de Figueres acull aquest dimecres, a les set de la tarda, Cançons de combat, un espectacle que neix del disc homònim que recull bona part de les cançons antològiques del guitarrista Quico Pi de la Serra (Barcelona, 1942), el més veterà dels cantautors catalans. El treball, enregistrat en directe en el marc de la 25a edició del Festival Barnasants en companyia del desaparegut guitarrista Amadeu Casas i de l’harmonicista Joan Pau Comellas –instrumentistes que han acompanyat Pi de la Serra bona part de la seva carrera, inclou un ampli repertori construït al llarg d’una trajectòria artística de sis dècades. A Figueres, Quico Pi de la Serra no estarà sol, l’acompanyarà dalt de l’escenari Joan Pau Comellas.

Cançons de combat destil·la una part fonamental de la forma de ser de l’artista que sense concessions repassa l’actualitat en un to irònic, combatiu i festiu, a través de cançons fetes en diverses èpoques, però que continuen essent del tot vigents pel que fa a la temàtica i denúncia de l’actual vigència de la censura i repressió. Temes com ara Sento el vent o Si els fills de puta volessin, fet en la seva versió original. Diu l’artista que el criteri per triar el repertori va ser reunir, d’entre les seves cançons, les de combat o d’intervenció. «Són cançons que, a la meva manera, volen denunciar uns fets que avui dia continuen passant», explica l’artista. A l’espectacle no faltaran cançons com La Cultura, Merda, Mediocritat i moltes d’altres, a més de picades d’ull a cançons d’amics com Ovidi Montllor i d’altres de referència com Bella ciao.

Les entrades per aquest concert ja es poden adquirir a través del web lacate.cat al preu de 12 euros, 8 per als socis de La Cate i 9 euros per als majors de seixanta-cinc anys.