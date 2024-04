Montserrat Rodés, Carla Marco i Daniel Romaní, guanyadors dels Premis Literaris de Cadaqués 2024

Els Premis Literaris de Cadaqués 2024 ja tenen noms propis. D'una banda, Montserrat Rodés ha obtingut el Premi de Reconeixement a la trajectòria literària, el "Cadaqués a Quima Jaume". Un reconeixement a una "sòlida carrera" que compta amb una desena de llibres de poesia publicats, traduïts a set llengües, estudis literaris sobre l’obra de Salvador Espriu i col·laboracions diverses en mitjans literaris.

D'altra banda, la jove poeta Carla Marco és la guanyadora del premi de poesia, Cadaqués a Rosa Leveroni, amb l’obra Thanks for the dance. Una obra que "ha destacat entre una nombrosa participació d’alta qualitat", segons exposa l'Ajuntament.

Finalment, Daniel Romaní ha obtingut el premi de periodisme "Cadaqués a Carles Rahola" per l’article Els oficis del mar, patrimoni del cementiri de Cadaqués publicat al diari Ara el passat 2 de setembre de 2023.

Entrega dels Premis

La gala dels Premis Literaris de Cadaqués 2024 té lloc aquest dissabte 20 d’abril, a les 11 hores, al Teatre Art i Joia. Un cop lliurats els premis de l’actual convocatòria, es presentarà el llibre de poesia guanyador de l’anterior convocatòria del premi "Cadaqués a Rosa Leveroni" del poeta Guillem Pérez, Mon Cor a l’illa d’O. El poeta explicarà la gènesi del llibre i llegirà alguns poemes del llibre.

L’acte comptarà amb la participació musical de la cantant Leila Claud i es clourà amb un discurs de l’alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana. En acabat, s’oferirà una copa de cava a tots els assistents.