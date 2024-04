La castellonina Genna llança el seu primer single ‘El pacte’

Sota el nom artístic Genna s'hi amaga la periodista i cantant Georgina Arnau que aquest dijous 18 d'abril presenta el seu primer single 'El pacte', amb un videoclip rodat entre les platges de la Rubina i de l'Almadrava i la carretera que uneix Roses i Cadaqués.

Arnau, que ja ha actuat a l'Acústica i a la Sala Razzmatazz, llança una cançó en la qual barreja indiepop amb electrònica i que vol ser una mena de «manual d'instruccions de com poder pactar amb tu mateix i reconciliar-te amb aquells llocs que no ens atrevim a trepitjar perquè en algun moment han significat alguna cosa amb altres persones», exposa l'artista.

Amb el llançament d'aquest primer treball la castellonina es mostra «nerviosa i amb molta il·lusió» perquè feia vuit mesos que tenien 'El pacte' a dins el calaix. Un calaix que un cop obert donarà pas a nous temes en els quals l'electrònica «tindrà encara més presència», afirma Genna.

Però l'estrena del single no és l'única novetat de la cantant aquesta setmana, ja que el passat 16 d'abril es va anunciar que està sota el paraigua de Promo Arts Music, la promotora musical del figuerenc Xavi Pascual. En aquest sentit, Georgina Arnau diu que «a mi em fa molta il·lusió escombrar cap a casa. Al final hi ha molt talent a l'Alt Empordà i hem de deixar de centralitzar-nos. No cal anar a Barcelona perquè passin coses».