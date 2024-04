L'art urbà omple de vida sa Riera i alguns carrers de Cadaqués

Artistes plàstics de Cadaqués van sortir, dissabte passat, a crear i omplir de vida sa Riera, així com a altres espais de la via pública del poble. Aquesta acció forma part d'un projecte coorganitzat entre C.R.E.A. Cadaqués i l'Ajuntament en una aposta clara per l'art urbà, o Street Art, i que vol servir per reivindicar el poder transformador que té l'art als espais públics. També es cerca la visualització de l'artista i transformar el carrer en una galeria oberta les 24 hores i accessible a tothom. Segons responsables de CREA Cadaqués, l'objectiu d'aquesta acció, així com altres que l'han precedit i que vindran, "és aconseguir un canvi de model de poble on l'art sigui l'eix i el punt de trobada entre tots i un pilar fonamental de cohesió social".

La proposta va mobilitzar diferents artistes plàstics de Cadaqués. / José Ignacio Piris

D'altra banda, des de C.R.E.A. Cadaqués manifesten que "es vol recuperar la identitat artística que defineix el poble i posar en valor la profesionalització de l'artista, tant local com internacional, donant veu i promoció també a artistes emergents". Dins aquesta línia, el mateix dissabte es va donar el tret de sortida a les Nits de l'Art durant la qual galeries i tallers d'artista van obrir les portes d'aquests espais de creativitat. Aquesta proposta es repetirà els dies 22 de juny, 20 de juliol, 17 d'agost, 14 de setembre i 5 d'octubre.