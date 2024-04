El Teatre-Museu Dalí de Figueres, entre els 100 museus més visitats del món

El Teatre-Museu Dalí de Figueres se situa entre els cent museus més visitats del món, segons un estudi. La publicació especialitzada The Art Newspaper acaba de publicar el rànquing amb els equipaments museístics més concorreguts, i situa el temple dalinià en el número 93 de la llista que lideren, per aquest ordre, el Museu del Louvre de París, els museus del Vaticà i el Britànic de Londres. La publicació xifra en 726.199 els visitants del 2023 -les darreres dades fetes públiques per la Fundació Dalí són les del 2022- i el situa en unes xifres de visitants similars al de grans centres culturals com la Fundació Monet, el Museu Fabergé o el Museu d’Art Modern de Louisiana de Dinamarca. La dada que suposa un increment del 21% respecte a l’any anterior, però que encara no recupera els nivells previs a la pandèmia, perquè són un 11% inferiors a les del 2019.

L’altre museu català a la llista, el Museu Picasso de Barcelona, se situa al lloc 66, amb 1.047.094 visitants, després que el centre superés la xifra del milió de visitants l’any passat, cosa que no passava des del 2019.

En l’àmbit global, The Art Newspaper assegura que els principals museus del món tenen «números molt similars» als del darrer any abans de la pandèmia de la Covid-19 i, en el cas del Museu Rijksmuseum a Amsterdam; el Museu Getty Villa a Los Angeles i el Museu Nacional d’Escòcia, els visitants són exactament els mateixos.

El diari precisa que altres museus, malgrat no superar o igualar aquestes dades, també han recuperat els nivells «normals», amb una diferència de menys del 10% respecte als visitants del 2019. És el cas dels Museus Vaticans (-2%); The Broad a Los Angeles (-2%); el Museu de Belles Arts de Virgínia (-3%); el Museu del Prado (-5%); la Galeria Nacional d’Art a Washington (-6%); el Museu Britànic de Londres (-7%); i el Louvre de París (-8%).

Tot i això, hi ha un grup de museus que segueix sense atraure visitants a aquests nivells. Per l’informe, l’explicació és «òbvia», ja que es tracta dels Museus del Kremlin a Moscou (-67%), per la caiguda del turisme estranger per l’atac contra Ucraïna, o els deu museus més importants del Regne Unit, amb una assistència un 13% inferior a la del 2019, a causa de l’efecte del Brexit.

L’informe també assenyala el boom dels museus xinesos, d’acord amb les xifres oficials, després de la flexibilització de les mesures anticovid, fins a superar les xifres del 2019.

175 milions de visitants

En total, els 100 museus més visitats del món el 2023 van rebre 175 milions de visitants, que suposen 141 milions més que l’any anterior, però continuen estant per sota dels 230 milions de visitants que es van registrar el 2019.

El llistat l’encapçala el Louvre (8.860.000 visitants); seguit pels Museus Vaticans (6.764.858 visitants); el Museu Britànic (5.820.860 visitants); el Met de Nova York (5.364.000 visitants); la Tate Modern de Londres (4.742.038 visitants); el Museu Nacional de Corea a Seül (4.180.285 visitants); el Museu d’Orsay de París (3.871.498 visitants); les Galeries Nacionals d’Art a Washington (3.829.812 visitants); el Prado (3.337.550 visitants); i, en el desè lloc, el Museu Hermitage de Sant Petersburg (3.273.753 visitants).

Entre els 100 equipaments més visitats, hi ha, a més del Prado, altres museus espanyols com el Reina Sofía al lloc 40 (1.514.854 visitants); el Guggenheim de Bilbao en 45è lloc (1.324.221 visitants); el Thyssen-Bornemisza de Madrid al lloc 68 (1.017.684 visitants) i el Picasso de Màlaga al 88è lloc (779.279 visitants).

