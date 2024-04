Miki Núñez grava el seu nou disc a l’Alt Empordà

Miki Núñez és un dels artistes més polivalents i populars del moment. Des de fa tres anys presenta el programa Eufòria de 3CAT amb Marta Torné, ha presentat les dues últimes campanades de TV3 amb Mariona Escoda i Laura Escanes, consecutivament, i durant el primer trimestre d'aquest any se l'ha pogut veure a la sèrie Jo mai mai interpretant el paper de David, un dels monitors de la casa de colònies. Tot i això, no s'ha d'oblidar que se'l coneix principalment per ser cantant.

En aquest sentit, el 9 de juny de l'any 2023 va llançar el seu tercer disc '121', un àlbum que va presentar a l'Alt Empordà uns mesos després a la segona nit de la vintena edició d'Acústica. Però ara, quan encara no s'ha complert ni un any d'aquest llançament, Miki Núñez ha començat a gravar les veus del seu nou disc.

El cantant ho ha fet públic a través de quatre fotografies que va penjar al seu compte d'Instagram el passat divendres 29 de març. En aquestes imatges se'l pot veure a l'estudi de gravació, concretament a l'estudi de Panorama 1526 situat a Avinyonet de Puigventós.

A més, el primer dia d'abril va publicar un reel resum del cap de setmana a la mateixa xarxa social dient que «avui és el dia que gravo les veus del meu nou disc» i, seguidament, s'hi veu la carretera C-31 a l'altura de Siurana i com arriba a les instal·lacions d'Avinyonet. Per tant, més d'hora que tard, Miki Núñez traurà un disc tocat per la tramuntana.