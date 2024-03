Impulsen una trobada de gent i amants del teatre a Figueres amb motiu del Dia Mundial del Teatre

Des de fa ja uns quants anys, la gent vinculada al món de les arts escèniques empordaneses celebra amb entusiasme el Dia Mundial del Teatre. Enguany no serà diferent i, coincidint amb la data, que s’escau aquest dimecres 27, s’ha fet una crida entre professionals i amateurs, ja siguin dramaturgs, actors o tècnics, així com persones amants del gènere -des d’espectadors a lectors- per participar «en una trobada festiva i constructiva» que serveixi per reflexionar junts sobre diferents aspectes. La trobada, conduïda per Alfons Gumbau, es farà a la biblioteca de Figueres a partir de dos quarts de cinc de la tarda.

Durant aquesta trobada, que s’allunya del format taula rodona però que s’anima a cada participant a aportar una pregunta o reflexió en el debat, també es presentarà «una càpsula» en la que treballa ja fa un temps Magda Bosch i que ja ha començat a germinar amb el suport tècnic de Marta Cos. Es tracta «d’una classificació» molt més al detall de les obres teatrals conservades en el fons de la biblioteca. Bosch posa en evidència que tots els llibres de teatre, siguin del gènere que siguin, es classifiquen junts, a diferència del que succeeix amb la narrativa. «El teatre és el gènere literari més antic i semblaria que el tenim no tan protegit», diu Bosch. Aquesta classificació que ella ofereix «és un embrió, un esborrany», diu, i resta oberta a les aportacions o orientacions de la gent del teatre. La trobada es tancarà de forma distesa fent una fotografia de família de tots els participants «fent una ganyota».

Val a dir que aquest Dia Mundial inclourà altres propostes: una visita guiada al Teatre Municipal amb l’Aula de Teatre, a les onze del matí; la projecció de l’enregistrament de la funció Pensió Edén per recordar a l’actriu Carmeta Gifre, a les sis de la tarda, a la biblioteca i, finalment, de nou al Teatre, la lectura del manifest i unes mostres d’assaigs de les companyies Element Dansa, A Mossegades, Taller de Teatre i La Funcional.