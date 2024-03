Antònia Carré-Pons i Eva Baltasar es donen cita a la llibreria Vitel·la de l'Escala

Les escriptores Antònia Carré-Pons i Eva Baltasar es donen cita aquest dimarts, a les set de la tarda, la llibreria Vitel·la de l'Escala. Ho fan per presentar els seus últims llibres: El càsting i Ocàs i fascinació, respectivament. La nova creació d'Eva Baltasar arriba després del tríptic sobre la maternitat que la va fer ben coneguda i endinsa al lector en la realitat fràgil i inestable de la vida actual. Per la seva part, Antònia Carré-Pons també s'apropa al món actual, el d'una parella de velles, supervivents del la Covid, que decideixen llogar l'habitació de convidats per trencar el tedi de la jubilació. Ambdós llibres s'han publicat sota el segell del Club Editor.