Finalitzen les obres de millora de l'accessibilitat del Teatre Jardí de Figueres

Han finalitzat les obres de millora de l'accessibilitat del Teatre Jardí de Figueres. Una d’elles, es va acabar fa uns mesos i era una demanda necessària i urgent: un ascensor. Aquesta instal·lació, amb una inversió de 190.000 euros, ha permès millorar les condicions per accedir al Teatre a les diferents plantes. Així mateix, s'ha complementat amb les actuacions prèviament executades l'any 2021al vestíbul on es van crear dues rampes d'accés a la platea i als banys públics.

A aquestes millores se n’hi sumen d’altres com l’eliminació d’esglaons i barreres físiques en els banys públics; el recanvi i incorporació de nous passamans a totes les escales d’accés a les diferents plantes del Teatre; bandes antilliscants en els diferents esglaons; ampliació d’espais per a cadires de rodes; o compra de més aparells per a l’amplificació de so i bucle magnètic per a persones amb problemes auditius. La tinent d’alcalde i regidora de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Figueres, Carme Martínez, ha explicat que “la voluntat del Govern és anar ampliant les actuacions anualment per posar al dia els equipaments en matèria d’accessibilitat i alhora complir amb la normativa vigent”.

L'ascensor que s'ha instal·lat al Teatre Jardí / Ajuntament de Figueres

400 espectadors en situaicó de vulnerabilitat

En aquest sentit, segons les dades de la memòria d’assistència de públic social del programa Apropa Cultura de l'any 2023, al qual l’Ajuntament de Figueres hi està adherit, la programació de Figueres a Escena ha comptat amb prop de 400 espectadors en situació de vulnerabilitat, provinents de col·lectius i entitats que treballen amb usuaris amb discapacitat física, intel·lectual, gent gran, infància i joventut, migració i persones refugiades, minoria ètnica, salut mental, sense llar o autisme, entre d’altres.

Una forma per apropar les arts escèniques a aquests col·lectius és oferint funcions accessibles amb serveis que habitualment no s’ofereixen, com són audiodescripció, visita tàctil, sobretitulació o reforç en bucle magnètic i ajuda auditiva.

El passat 1 de març, la funció de l’espectacle La plaça del Diamant, produïda pel Teatre Nacional de Catalunya, va comptar amb aquests serveis i, com a exemple, una desena d’usuaris amb problemes de visibilitat van poder fer una visita tàctil prèvia a la funció i fer-ne el seguiment a través de l’audiodescripció.

El tinent d’alcalde i regidor d’Arts Escèniques, Josep Maria Bernils, ha explicat que “és imprescindible reconèixer la necessitat crítica d'apostar per la inclusió i l'accessibilitat en tots els àmbits de la nostra societat, incloent-hi les arts i la cultura. Això no només reflecteix els valors com a societat, sinó que també enriqueix les experiències col·lectives, assegurant que ningú quedi exclòs de l’oferta cultural”.