Figueres completa l'accessibilitat a El Jardí amb la instal·lació d'un ascensor

L’Ajuntament de Figueres aborda aquest mes d’agost una segona fase per millorar l’accessibilitat del Teatre Municipal El Jardí. L’actuació principal consisteix en la instal·lació d’un ascensor i, com explica el regidor de Cultura, Alfons Martínez, aquesta obra es pot fer ara perquè és quan l’activitat cultural al teatre és menor. Alfons Martínez recorda que un dels reptes que es va marcar quan va arrencar el mandat va ser engegar tot un procés de supressió de barreres arquitectòniques als equipaments culturals de la ciutat. «La Cate i els Caputxins ja compleixen tots els requisits exigits per la normativa d’accessibilitat i ara toca completar aquesta exigència al Teatre El Jardí, perquè sigui també un equipament cent per cent accessible», ha comentat el responsable de Cultura.

Alfons Martínez recorda que qualsevol intervenció infraestructural que es faci a El Jardí ha de contemplar uns requisits tècnics molt específics, tenint en compte que el teatre de Figueres és un edifici amb més d’un segle d’història –data de l’any 1914–. Rampes laterals Fins fa relativament poc, quan una persona amb mobilitat reduïda anava a algun espectacle, s’habilitava una taula de fusta provisional sobre les escales de l’entrada perquè pogués arribar sense obstacles a la platea, una mesura que no complia cap normativa. Aquesta provisionalitat es va resoldre la tardor passada, quan es van crear unes rampes laterals, a banda i banda de les mateixes escales, amb un disseny que respecta la simetria arquitectònica de l’edificació. Amb la creació d’aquestes rampes, també es va aprofitar per fer els lavabos totalment adaptats. Aquesta va ser la primera fase del projecte de millora de l’accessibilitat del Teatre El Jardí, unes obres que van comptar amb una subvenció de la Generalitat del 30% sobre el pressupost d’execució. La segona fase, que correspon a la instal·lació de l’ascensor, es finança amb una partida íntegra del pressupost municipal, i ascendeix a 180.000 euros. El projecte exigeix l’adequació i el condicionament d’un espai lateral, a l’entrada del teatre, que, segons Alfons Martínez, permetrà pujar des del nivell de platea fins al primer i el segon pis. «Es tracta d’un ascensor que no tindrà cap impacte visual», ha indicat el regidor de Cultura, el qual ha afirmat: «El principi de la cultura és poder garantir, precisament, que la pròpia cultura sigui accessible per a tothom, sense barreres físiques ni sensorials». Pel que fa a aquest darrer aspecte, les barreres sensorials, cal destacar que el Teatre El Jardí disposa des de fa un temps de bucles magnètics individuals, per a persones portadores d’audiòfons o d’implants coclears. Consisteixen en un sistema de so que transforma el senyal d’àudio en un camp magnètic, aquest és captat per la pròtesi auditiva i el converteix en un senyal d’àudio net i lliure de sorolls. En aquest sentit, La Cate i l’Auditori dels Caputxins també estan equipats amb aquests dispositius auditius.