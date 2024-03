Roses comença a escalfar motors per Sant Jordi amb el cicle «Mes de Paraules»

La narradora, actriu, titellaire i escriptora Assumpta Mercader (Malgrat de Mar, 1966) serà l’encarregada d’obrir, aquest dissabte, a dos quarts de dotze del migdia, el cicle Mes de Paraules, la mostra literària de Roses que s’allarga fins a la diada de Sant Jordi, el 23 d’abril. El cicle inclourà una quinzena d’activitats entre les quals destaquen espectacles i presentacions vinculades amb el món de la literatura i dirigides a tots els públics.

Assumpta Mercader aterra, amb el seu espectacle de contes Per què?, a la biblioteca municipal. En aquesta sessió de contes, els assistents podran conèixer la Lily, una nena que no pare de preguntar i s’explicarà la història de Jutta Bauer i de la Carmeta, una nena gandula i golafre. Aquest mateix dia, a un quart de nou del vespre i al Teatre, el públic podrà tornar a veure l’arpista Anna Godoy i l’actor i rapsode Joan Massotkleiner amb el muntatge Poetes. Els Clàssics, un recorregut de paraules i música per l’obra de grans poetes dels Països Catalans com Joan Salvat- Papasseit, Vicent Andrés Estellés, Josep Maria de Segarra, Blai Bonet- Joan Vinyoli, Pere Quart (Joan Oliver) Miquel Martí Pol, Salvador Espriu. Amb aquesta proposta, Roses se suma a la iniciativa sense precedents Cap Butaca Buida que vol esdevenir la primera gran Diada del Teatre a Catalunya.

Literatura del Pròxim Orient

Aquesta mostra, a més, inclourà un cicle sobre literatura del Pròxim Orient, conduït per l’escriptor Martí Gironell qui aproximarà el públic a l’obra de dos grans autors: el 4 d’abril parlarà de l’egipci Naguib Mahfuz (1911-2006), Premi Nobel de Literatura el 1988, i el 18 d’abril sobre l’escriptor i periodista fracolibanès Amin Maalouf (Beirut, 1949). Ambdós actes es faran a la biblioteca a dos quarts de set de la tarda. En aquest mateix espai, el 20 de març, a la mateixa hora, es presentarà el poemari A fe de vent, el mar lleial, de Glòria Bassols, amb il·lustracions d’Elena Casadevall. L’acte el conduirà el també poeta Àngel Rodríguez i inclourà l’acompanyament musical d’Olga Bereza i la rapsòdia de Leo Patino i Toni Funes. L’altra presentació programada és la de la novel·la El judici final. Una història inspirada en fets reals, de Laia Tomàs Pagès. Serà el 15 d’abril a càrrec de l’editor Cesc Pla, l’il·lustrador Muisés i Madamme Mustash. L’entrada és lliure.