Un concert inèdit del pianista Marco Mezquida amb col·laboracions de Roger Mas obrirà la quarta edició del festival Istiu de Castelló d'Empúries, que també comptarà amb les actuacions de Blaumut, La Ludwig Band i Triquell. El certamen oferirà una quinzena de concerts de l'1 al 7 de juliol d'artistes com el mateix Roger Mas, que ja ha exhaurit les entrades per a l'actuació al claustre del Convent de Santa Clara, i també de The Gramophone Allstars, Gemma Humet i Joan Colomo.

Marco Mezquida donarà el tret de sortida al festival, que torna a apostar per una producció pròpia per a l'arrencada. El pianista oferirà un concert inèdit a la basílica de Santa Maria de Castelló, situant el piano al centre d'una platea circular, i en alguns temes comptarà amb la col·laboració de Roger Mas. «Els clàssics sempre tenen noves relectures, mai no caduquen» El Palau dels Comtes, escenari principal El Palau dels Comtes serà l'escenari principal del certamen, per on passaran artistes com Blaumut, La Ludwig Band, Triquell o The Gramophone Allstars. El festival també acollirà la presentació dels nous treballs de Gemma Humet, Joan Colomo i Saphie Wells, mentre que Llibert Fortuny oferirà una actuació en què barrejarà el jazz tradicional amb elements electrònics a l'Hort del Convent de Santa Clara, espai que, per tercer any consecutiu, acollirà una sessió DJ de Miqui Puig. Pel que fa als artistes de proximitat, els gironins Abril Gabriele i Minibús Intergalàctic, els empordanesos Penélope i Tripulant, amb el colomenc Ferran Borrell al capdavant, oferiran concerts gratuïts a Empuriabrava.