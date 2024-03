L’Escala desperta d’un cap de setmana d’emocions contrastades. La Vila del Llibre dedicada a explorar la relació entre Catalunya i Grècia ha estat una de les millors de les sis que s’han viscut i, segons els organitzadors, de totes les Viles del Llibre que duen a terme. Si divendres va ser bo, dissabte calculen que van passar-hi unes sis mil persones i es va posar el cartell de ple en quasi totes les activitats. Aquesta efervescència, però la va tallar d’arrel diumenge el fort vent que no només va obligar al mercat editorial a traslladar-se a la sala polivalent sinó que va fer tot de destrosses en algunes carpes de la platja. També la de l’organització, que ha quedat inservible. Tot i frenar el flux intens de públic, el director de la Xarxa Viles del Llibre, Enric Bono, posa en valor l’èxit aconseguit «amb un programa cultural i de nivell».

A l’Escala, els organitzadors sempre estan pendents del temps. Per això, són previsors i segueixen «les instruccions marcades per l’Ajuntament». Malgrat totes les prevencions, ningú esperava, confirma Bono, que el vent fos tan violent, la nit de dissabte. «Sabíem que plouria i faria vent, però no així», reconeix el director que agraeix la fidelitat de molts dels editors que els van seguir fins a la sala polivalent, on també es van traslladar algunes propostes.

Després d’aquesta edició, que Bono qualifica «d’arriscada», però que el públic assistent va demostrar l’interès que desperta Grècia entre els catalans, també fora de temporada, tot l’equip de la Vila del Llibre ja comença a enfilar el cartell de l’any vinent que estarà dedicat a aprofundir en els llaços que uneixen el Principat amb Itàlia i Roma. Encara no hi ha comissari o comissària designat.