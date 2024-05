Set plantes i herbes medicinals: maneres de preparar-les i per a què serveixen

La fitoteràpia –del grec ‘phytós’ i ‘therapia’, és a dir, plantes i tractament– o medicina herbal és una teràpia de medicina alternativa que ha existit des de sempre. Els primers metges curaven o alleujaven símptomes o malalties amb plantes medicinals.

Avui dia, que es coneixen els principis actius de les plantes, les seves indicacions i els seus possibles efectes secundaris, plantes i herbes són la base amb què es fabriquen els fàrmacs, els principis actius de qualsevol medicament.

És a dir, els medicaments estan fabricats majoritàriament a partir de principis actius que se sintetitzen químicament al laboratori, però una bona part dels que utilitzem per tractar malalties han sigut descoberts primer al món natural i es coneixen en la ciència com a components bioactius.

Taxol, quinina i morfina

Un exemple és el taxol, un fàrmac contra el càncer el principi actiu del qual, el paclitaxel, procedeix d’una varietat de l’arbre del teix –taxus brevifolia– i té una gran acció antitumoral.

Més antiga, la quinina s’extreu de l’escorça de l’arbre de la quina i s’utilitzava per tractar la malària. D’aquí ve l’origen de la tònica: la pols de quinina era intensament amarga i difícil d’empassar. I els colons britànics la van diluir en aigua ensucrada per crear l’aigua tònica en països com l’Índia.

També l’aspirina, utilitzada des de finals del segle XIX com a analgèsic i antipirètic, tenia en els seus orígens salicina, que s’obté de l’escorça del salze i a partir de la qual es fabrica ara l’àcid acetilsalicílic.

De les plantes també n’obtenim fàrmacs com la morfina, que procedeix de l’opi i s’obté del fruit immadur de la rosella cascall. Obviant que és una de les drogues més antigues utilitzades per l’ésser humà, no va ser fins al segle XIX quan el científic alemany Friedrich Wilhelm Adam Serturner va aconseguir aïllar-la per posteriorment crear un fàrmac que aconseguia alleujar el dolor.

Com utilitzar les plantes

L’Organització Mundial de la Salut defineix la planta medicinal com «aquell vegetal que conté principis actius secundaris capaços de prevenir, pal·liar o curar una malaltia». Però l’èxit del poder medicinal d’una planta rau en el fet de saber com utilitzar-la.

Tot i que les plantes medicinals solen classificar-se en funció de les seves propietats (digestives, diürètiques, protectores de la funció hepàtica, etcètera) «una mateixa espècie, depenent de com la utilitzem, pot tenir diferents efectes sobre l’organisme», assegura Llorenç Teixé, propietari junt amb la seva dona, Trini Ferran, de les herboristeries <strong>Manantial de Salud</strong>(la marca comercial d’Herbocat).

Teixé comenta que les plantes medicinals són infinites i que totes «tenen més d’una propietat [medicinal], depenent de si se n’extreu el compost de la fulla, l’arrel, el fruit...».

Taronger Per Teixé, és una de les més «excepcionals», ja que té múltiples propietats. La infusió preparada amb les fulles s’utilitza per tractar afeccions digestives (còlics, dispèpsia, inapetència, nàusees... ) i respiratòries (bronquitis, tos, refredats). Les flors, ja siguin infusionades o en forma de xarop, són un tranquil·litzant natural i antidepressives, a més que treuen el mal de cap i combaten l’insomni. Finalment, el fruit aporta vitamina C i és un aliment que crema greixos i que ajuda a perdre pes pel seu contingut en fibra. La closca, infusionada, és beneficiosa per combatre el restrenyiment.

Farigola Una de les plantes que es pot trobar a les cuines és una de les més beneficioses per al nostre organisme. «Si es bull durant un minut té propietats antisèptiques», assegura Teixé, és a dir, desinfecta i enforteix el sistema immunitari. «Si es bull durant 10 minuts, adquireix propietats astringents», és a dir, provoca restrenyiment. A més, inhalar-ne els bafs ajuda a expectorar i combat la tos, és balsàmic i diürètic.

Camamilla La camamilla, el nom científic de la qual és ‘chamaemelum nobile’ o ‘anthemis nobilis’, alleuja els problemes gastrointestinals, tracta les infeccions cutànies i és antisèptica: és eficaç per combatre o prevenir els bacteris, virus i fongs. La majoria dels seus efectes naturals són adequats per tractar els símptomes associats a la menopausa, ja que les seves propietats digestives fan que aquesta flor sigui perfecta per tractar els còlics pelvians, una cosa molt freqüent entre la majoria de les dones durant aquesta etapa de la seva vida. També els seus efectes com a sedant natural són una cosa que resulta de molta ajuda per relaxar el cos i ajudar a agafar el son normal. «En concentracions altes, és antiinflamatòria», assenyala Teixé.

Matafaluga o anís verd Malgrat que destaca la seva capacitat per treure els gasos intestinals, és també fonamental per millorar la salut abdominal, ja que és digestiva. Perfecta per infusionar, és diürètica, expectorant, analgèsica, antimacrobiana i alleuja molèsties respiratòries, des de la tos fins a la grip.

Comí Molt present també com a condiment a les cuines, des de l’antiguitat ha sigut molt utilitzat per solucionar problemes digestius, inflor, flatulències, episodis de febre i fins i tot malalties del cor. També com a diürètic, per calmar rampes musculars i com a relaxant.

Malva o malví La seva flor és perfecta per calmar la tos irritativa i la sequedat de coll, serveix també per tractar problemes de l’aparell digestiu, la bronquitis i les lesions bucals. Utilitzada tòpicament, és bona contra les erupcions cutànies, les úlceres i les hemorroides. La seva arrel, en infusió, també és expectorant i digestiva, a més d’un analgèsic i antisèptic lleuger.

Cua de cavall «Si es bull durant dos minuts, la cua de cavall és una planta diürètica», explica Teixé, i s’utilitza per combatre la retenció de líquids. «Si es bull durant deu minuts, destaca pel seu alt contingut en oligoelements i minerals», assenyala, com el silici orgànic, el potassi i el calci, així que s’utilitza per a la calvície i les ungles trencadisses, a més de tractaments tòpics de ferides i cremades.