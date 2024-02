L’Alfolí de la Sal de l’Escala acull l’exposició que repassa les vint-i-cinc edicions de la Beca de Primavera de creació artística. La mostra, que es pot visitar fins al 14 d’abril, acull obra de tots els artistes que han fet estada a la Casa Forestal de Sant Martí d’Empúries, en una aposta decidida per la creació contemporània i que "ha ajudat a posicionar l’Escala com un lloc on es fa valdre l’art emergent", com afirma el regidor de Cultura, Martí Guinart. Per la seva banda, l'alcalde, Josep Bofill, destaca que "aquest ha estat un projecte que s'ha consolidat sense interrupció tots aquests anys, cosa que li dona molt valor i mostra la clara aposta estratègica de l'Escala en l'àmbit cultural".

L'exposició mostra diferents tècniques i estils que defineixen a cadascun dels 25 artistes que han fet possible aquesta presentació, mantenint l'atribut comú que dicten les bases d'aquesta beca: relacionar el context paisatgístic, històric i humà de l'entorn amb la proposta de projecte que es presenta al concurs. L'Escala beca un estudi sobre les arrels de la comunitat pesquera al municipi Convocades les beques de Primavera i Tardor de l'Escala 2024 Paral·lelament, l'Ajuntament justament acaba de convocar la 26a Beca de Primavera així com la 2a de Tardor, dedicada a les Ciències i Ciències Socials. El termini per a la presentació de propostes és fins al 15 de març en el cas de la beca de Primavera i fins al 27 de juny en el cas de la beca de Tardor. La Beca de Primavera està destinada a artistes en l'àmbit de la pintura, l'escultura, la fotografia, el vídeo o qualsevol altre de les arts plàstiques i visuals. Aquesta és ja la vint-i-sisena edició de la Beca, que consisteix en una estada de tres mesos a la Casa dels Forestals de Sant Martí d'Empúries per tal de desenvolupar el projecte guanyador, així com un ajut a la creació de 2.500 euros i una exposició dels resultats. «La dona a la pesca ha estat present sempre de forma activa» La Beca de Tardor està orientada a la recerca en els àmbits de la ciència i les ciències socials i es va posar en marxa l'any passat, després de l'èxit aconseguit amb la consolidació de la Beca de Primavera. També ofereix una estada de tres mesos a la Casa dels Forestals i un ajut a la recerca de 2.500 euros.