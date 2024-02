Jove Ballet Figueres és sinònim d'emoció pura i això és el que van saber transmetre les trenta-cinc ballarines, d'entre sis i vint-i-un anys, que l'integren, divendres passat, a la platea del Teatre Municipal El Jardí, de Figueres. Les joves ballarines hi presentaven les coreografies grupals, tant de ballet clàssic, repertori, neoclàssic, modern com contemporani i showdance, amb les que participaran, al llarg de les properes setmanes, en els diferents concursos nacionals. Des de la co-direcció de la formació, Marta Coll, ha destacat "la qualitat" de les ballarines i ha evidenciat com "no tenim res a envejar a altres grups de competició de fora i de ciutats més grans". Això és fruit, ha assegurat Coll, "de les moltes hores de treball i dedicació" que hi posen les joves que, de fet, "tenen un potencial molt elevat". En aquest sentit, el públic assistent va sorprendre's gratament davant l'espectacle que van oferir i que, en pocs dies, presentaran a Madrid. Més tard ja arribaran les altres convocatòries que les duran a visitar Blanes, Osca i Burgos.