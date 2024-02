Tot l’equip de l’escola de dansa Marta Coll acaba d’ultimar els darrers detalls de la gala que oferirà el Jove Ballet Figueres aquest divendres, a les 8 del vespre, al Teatre El Jardí de Figueres. És una oportunitat per veure desplegar sobre l’escenari el ventall de coreografies inèdites i de nova creació que exhibiran les trenta-cinc ballarines, de vuit a vint-i-un anys, que l’integren. Són peces molt treballades, que la formació presenta aquesta temporada a diversos concursos, nacionals i europeus, on participaran com les semifinals del Dance World Cup, a Burgos, i amb la mirada posada en la final a Praga. El secret, diu Marta Coll, és «anar pas a pas i treball cada dia».

A Figueres, el Jove Ballet mostrarà només coreografies grupals de ballet clàssic, neoclàssic, contemporani i jazz. Descarten els solos, tot i ser espectaculars, per no haver d’escollir entre uns i altres i no allargar molt la vetllada. De fet, la formació porta, enguany, setanta-sis peces a concurs. D’aquestes, a banda de les coreografies de repertori clàssic, que ja estan establertes i no poden modificar-se, les de nova creació són obra de la mateixa Marta Coll, Laura Macias i Berta Montserrat. Totes amaguen moltes hores de dedicació, tant de la direcció com de les ballarines: «Cal pensar la música i adaptar-la al grup, que la coreografia tingui algun tret diferencial, pensar vestuari, treballar-la, tot compta davant el jurat».

Aquesta gala, per la qual es poden adquirir entrades a l’escola de dansa Marta Coll o al mateix teatre, queda lluny d’un festival, admet Coll, que el nivell de les ballarines és molt alt –assagen cada dia, també els dissabtes– i lamenta que no desperti més interès a Figueres. L’autoexigència, tant de les noies com de les responsables del Jove Ballet, és molt alta, cosa que es percep a l’escenari i amb els nombrosos reconeixements traduïts en beques de formació o estades per les ballarines a l’estranger. Fa poc quatre solistes van presentar-se a les semifinals del Youth America Grand Prix, a Sant Cugat. Dues d’elles van passar a la final al costat d’integrants del Ballet Ruso Barcelona o del Jove Ballet de Catalunya. No van guanyar, però l’experiència suma «i els omple la mirada». També ho faran dues ballarines més al Dance Open America, a Aranjuez. La final, si són escollides, és a Miami. Altres cites seran a Blanes, on va tot l’equip, un concurs que plantegen com «un assaig general» i al Nijinsky, a Osca. Tot i l’esforç, Marta Coll admet que la dansa forja el caràcter de les noies, estreny llaços de generositat entre elles. «Som una família».