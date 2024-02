La biblioteca de Figueres acull aquest dijous 8 de febrer, a les 19.30 hores, la presentació del dossier «L’exili, una constant històrica», inclós en el número 324 de la Revista de Catalunya. Fundada per Rovira i Virgili l'any 1924, és la primera revista en català que arriba als cent anys d'existència. El dossier que es presenta a Figueres, ha estat coordinat per l’historiador i membre del consell de redacció, el figuerenc Enric Pujol, qui ha modulat el tema en diferents aspectes i de la mà d’especialistes. Temes com l’experiència ambivalent, traumàtica, però també de formulació de polítiques, les dones exiliades del 39, els artistes o els filòsofs que van haver de desenvolupar-se a l’exili. A l’acte comptarà amb la participació de Lluïsa Julià (UOC), directora de la Revista de Catalunya, Teresa Férriz (UOC), Enric Pujol (UAB / IEC), coordinador del dossier i Mariona Seguranyes, regidora de cultura i historiadora de l'art.