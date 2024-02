Dins la base fundacional d’Empordoneses, sempre ha existit la necessitat de crear ponts entre els artistes contemporanis i els joves, també aquells que veuen en l’art una possible via d’expressió. L’edició d’aquest any, Dilogies alternatives, no ha estat diferent i la setmana passada l’artista Fina Miralles (Sabadell, 1950), que viu a Cadaqués des de fa quasi vint anys, va ser convidada a oferir una xerrada als alumnes de batxillerat artístic de l’INS Alexandre Deulofeu, de Figueres. Per als joves era una oportunitat, ja que Miralles està considerada un referent, una de les creadores més significatives de l’Estat des dels anys setanta fins avui, una de les primeres artistes conceptuals catalanes que feia accions a la natura en les quals s’implicava ella mateixa amb els elements.

La visita de Fina Miralles al centre educatiu va anar precedida per una altra de visita, la dels joves a Empordoneses, on Miralles també participa amb el vídeo De tu a tu, on conversa amb la també artista Mar Serinyà. Els joves, a més, van dur a terme l’estudi de la trajectòria d’aquesta reconeguda creadora. Per la seva part, Fina Miralles va desplegar, generosament, els seus punts de vista sobre el seu art, responent totes les preguntes que els estudiants li van demandar. Aquesta no és l’única participació activa de joves en aquesta edició, que just va tancar portes el cap de setmana passat. Així, a mitjans de gener, de l’optativa de Visual i Plàstica de 4t d’ESO de l’Institut Narcís Monturiol de Figueres, participants del Projecte d’Impuls a la Creativitat (PIC), van presentar la seva reinterpretació dels set pecats capitals a partir dels clixés adolescents. Empordoneses en versió depurada Alumnes de Figueres reinterpreten els set pecats capitals a partir dels clixés adolescents