Castelló d'Empúries alça el teló de la cinquena edició del Cicle de Teatre Empori. El primer tram d’aquesta edició (de gener a juny) comptarà amb onze propostes artístiques dividides en tres categories diferents: Empori, Emporikids i Empori a les escoles. En la primera categoria es podran veure fins a cinc obres de teatre de característiques ben diferenciades: les propostes de les companyies amateurs WCTeatre i Elenc Santperenc amb Sota la catifa i El salt del llit, respectivament, pel febrer i març, posant així el punt final a un cicle de vida de la Sala Municipal de més de quaranta anys.

Amb la impossibilitat d’utilitzar la Sala Municipal a conseqüència de les obres de remodelació, la programació posterior al mes de març s’haurà de distribuir en diversos espais. D'aquesta manera, la Casa de nines de Tequatre es representarà al saló de Casa Contreras. Es canvi, la Lectura de textos de poetes catalans, que tindrà lloc durant la vigília de Sant Jordi, es farà a l’hort del Convent de Santa Clara. Anirà a càrrec del Grup de Teatre Esplais i Tequatre.

Així mateix, la proposta del mes de maig serà Assassinat al club, una obra de la companyia professional Impro Barcelona amb la seva exitosa proposta. Per tancar aquest primer tram d’aquesta cinquena edició, es representarà La molinera de Castelló d’Empúries, a càrrec de Teatre de contacte. És una obra que permetrà a l’espectador gaudir d’una proposta itinerant pel centre històric de la vila.

Pels més petits

Vull ser com sóc de Creixent amb art i el Rodacontes del conegut animador infantil Jordi Tonietti seran els projectes d’art escènic que es proposen per l’Emporikids, i que permetran apropar el teatre als més petits de la família.

Finalment, també s’inclou en aquesta programació, la campanya de teatre escolar, impulsada des del Departament d’Ensenyament i el Pla Educatiu d’Entorn. L’objectiu d’Empori a les escoles és apropar el teatre als centres educatius i ajudar així a descobrir un nou llenguatge i una eina de reflexió i debat. Aquest curs els i les alumnes podran gaudir de Sona la llum de la Cia. La Curiosa; Soc la teva Físicah de Cia. Oriol Borràs; i Tedebat de la Fundació AC.

Les entrades per gaudir d'algun dels espectacles del V Cicle de Teatre Empori es poden adquirir a través de la web de l'Ajuntament o a les oficines de turisme de Castelló i Empuriabrava. El preu és de 5 euros, excepte per al públic major de 65 anys, per als menors de 16 anys i per a les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, que l’entrada serà gratuïta.