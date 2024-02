Consultes Externes de l’Hospital de Figueres acollirà l’exposició de pintures Art i salut mental. S'inaugurarà el dimecres 7 de febrer, a les 6 de la tarda. La mostra és una col·lecció de 28 pintures realitzades per Pedro Halac, un malalt d’esquizofrènia que va trobar en la paleta i els pinzells una via per expressar el seu món particular. La mostra, que es podrà visitar fins el 22 de març, l’han coordinada quatre entitats: l’Associació de Malalts d’Alzheimer, Fabricants de Futur, Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, i Mifas, amb el suport de l’Ajuntament de Figueres i la Fundació Salut Empordà (FSE).

Amb motiu de la inauguració, tindrà lloc una conferència que posa el focus sobre les malalties i els trastorns mentals, a càrrec de Sylvia Miàs, psicòloga referent de benestar emocional i comunitari (RBEC) de l’ABS l’Escala, i Imma Rius, psicòloga del Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) de l’Alt Empordà. Quan l’art esdevé un canal mitigador dels símptomes dels trastorns mentals Dues activitats complementàries La proposta expositiva va acompanyada també de dues activitats complementàries més. Per una banda, el 22 de febrer, Ariel Halac, que és germà de l’artista i està especialitzat en comunicació social i teràpia Gestalt, oferirà un taller de resiliència creativa sobre l’obra de Pedro Halac, a les 6 de la tarda, a la Sala d’Actes de l’Hospital de Figueres. L’activitat és gratuïta i està oberta a totes les persones que estiguin interessades en aprofundir en l’art i la salut mental a través d’una selecció de pintures que formen part de la mostra. D'altra banda, el 29 de febrer, i en el marc del Dia Mundial del Benestar Mental dels Adolescents (2 de març), s’ha organitzat la xerrada Salut mental en l’adolescència, a les 6 de la tarda, a la Sala Gregal de l’Hospital de Figueres. Anirà a càrrec de Teresa Busquets i Gemma Jordi, psicòlogues del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de l’Alt Empordà, i Núria Roig, pediatra de la FSE i impulsora de l’estudi Detecció i atenció precoç de trastorns mentals a la consulta de Pediatria. L’exposició, les xerrades i el taller són activitats integrades en la programació de la I Jornada de Salut Mental, que es va celebrar els dies 26, 27 i 28 d’octubre del 2023 a l’Auditori dels Caputxins de Figueres i que van promoure l’Ajuntament de Figueres, l’Associació de Malalts d’Alzheimer, Fabricants de Futur, l’Associació de Famílies de Malalts Mentals i Mifas, amb la col·laboració d’Altem, Drissa, El Dofí, la Fundació Sant Vicenç de Paül-Ksameu, Suport Empordà, Hi Som, Associació TEA Alt Empordà, Referents de Benestar Social i Comunitari (RBEC) de l’EAP Figueres, el CSMIJ i el CSMA, l’Institut Ramon Muntaner de Figueres, el Pacte Nacional de Salut Mental de la Generalitat de Catalunya i Support-Girona. La I Jornada de Salut Mental a l’Alt Empordà posarà èmfasi en l’atenció als joves Consulta aquí totes les notícies d'Emporda.info